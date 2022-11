ASRL | Addio dopo sei mesi e ritorno in patria

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Roma sarà molto attiva sia in entrata che in uscita

Archiviata la prima parte di stagione con il deludente pareggio contro il Torino, la Roma guarda al mercato di gennaio per rimodellare una rosa che ha manifestato diverse lacune in questi primi mesi. Complici i numerosi infortuni, quelli di Dybala e Wijnaldum in particolare, José Mourinho non ha mai avuto a disposizione la rosa al completo.

A tenere banco in cada romanista è soprattutto il caso Karsdorp. L’esterno olandese, a meno di clamorosi ribaltoni, è destinato a lasciare la Capitale durante il calciomercato invernale. Oltre a Bologna e Juve, anche alcune squadre straniere stanno monitorando la situazione.

Calciomercato Roma, non solo Karsdorp: movimenti in fascia

L’ex Feyenoord non sarà, tuttavia, l’unico difensore in cerca d’autore il prossimo inverno. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, nelle ultime settimane diverse squadre della MLS hanno chiesto informazioni su Bryan Reynolds. Ceduto in prestito al Westerloo la scorsa estate, l’ex Dallas ha collezionato tre assist e un gol in tredici presenze, ma è attratto dalla possibilità di tornare negli USA durante il mercato invernale. Un desiderio che la Roma è pronta ad accontentare qualora dovessero verificarsi le giuste condizioni.