Calciomercato Roma, c’è lo zampino dell’ex: 🤝 affare immediato ✍️

Nella sessione invernale di calciomercato un giocatore della Roma potrebbe partire per cercare una possibilità di fare minutaggio

Gennaio si avvicina e con esso anche il calciomercato invernale con la Roma che si muoverà per andare a colmare le ultime lacune individuate da Mourinho. Lo Special One come al solito chiederà una mano a Tiago Pinto che ha l’arduo compito di migliorare al rosa stando attento al bilancio. In estate, infatti, sono stati portati nella Capitale ben 7 giocatori per un totale di 8.2 milioni. La maggior parte di questi, però, è arrivato senza dover spendere soldi. Gli unici due arrivati a pagamento sono Zeki Celik, pagato 7 milioni, e Mady Camara per cui la Roma ha speso 1.2 milioni per il prestito.

Questi primi mesi di Serie A hanno permesso a Mourinho di individuare diverse problematiche che riguardano la squadra. In primis, c’è da risolvere la questione sulle fasce di Rick Karsdorp, che piace a tre italiane. L’olandese è vicino a lasciare la squadra i seguito alle dichiarazioni di José dopo il pareggio con il Sassuolo. In rosa, poi, ci sono tanti giocatori che hanno visto raramente il terreno di gioco e alcuni di questi potrebbero essere mandati in prestito come successo lo scorso anno.

Calciomercato Roma, De Sanctis vuole Bove alla Salernitana

Uno tra questi potrebbe essere Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 che con Mourinho ha giocato solamente 116 minuti in 10 partite. Come riporta tuttosalernitana.com, sulle sue tracce c’è Morgan De Sanctis che vorrebbe portarlo alla Salernitana. I granata hanno intenzione di migliorare il centrocampo in vista della prossima sessione e l’ex Roma ha messo nel mirino il talentino di Mourinho.