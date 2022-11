Calciomercato Roma, Juventus gelata 😎 : offerto a Mourinho 💥

Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus alle porte in vista della sessione invernale. Il calciatore è stato già offerto a José Mourinho

Nonostante manchino diverse settimane al via della sessione invernale di calciomercato la pausa per il Mondiale in Qatar anticipa diversi scenari. In casa giallorossa le attenzioni si concentrano nuovamente su Tiago Pinto, protagonista di una sessione di mercato estiva molto sorprendente. In vista di gennaio la rosa giallorossa potrebbe nuovamente cambiare aspetto e non mancano intrecci in Serie A con diverse squadre. La Juventus in particolare potrebbe essere protagonista di un affare che coinvolge anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, la proposta alla Roma è già stata presentata.

La lunga pausa invernale è arrivata al culmine di una settimana decisamente complicata in casa Roma. Sono tre le gare senza vittorie per la squadra allenata da José Mourinho e non sono mancate grane negli ultimi giorni prima della sosta. Dopo il pareggio di Sassuolo è esploso il “caso” Rick Karsdorp, il terzino non è stato nominato direttamente dal tecnico portoghese ma è stato invitato a trovarsi una nuova squadra a gennaio. Il probabile addio del laterale olandese apre uno scenario che coinvolge direttamente la Juventus in vista di gennaio. L’intreccio in corsia fa tappa anche nel campionato spagnolo.

Calciomercato Roma, offerto Odriozola dal Real Madrid: Juve alla finestra

Fari puntati su Alvaro Odriozola. Il terzino destro classe ’95 non trova spazio in casa Real Madrid ed un ritorno in Serie A appare sempre più probabile. Lo spagnolo lo scorso anno aveva ben figurato con la maglia della Fiorentina, ma non rientra nei piani di Carlo Ancelotti. Come vi avevamo già raccontato sulle sue tracce c’è la Juventus, che cerca un rinforzo per far rifiatare Cuadrado sulla corsia di destra. Ma, secondo quanto scrive Calciomercato.it, l’agente del calciatore iberico, Oscar Ribot, lo avrebbe già proposto a José Mourinho. L’intreccio potrebbe vedere la Juventus obbligata ad affondare il colpo per Rick Karsdorp, messo alla porta proprio dal tecnico della Roma. La svolta sulla corsia di destra può essere vicina, l’impressione è che le prossime settimane saranno quelle decisive.