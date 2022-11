Roma, il grave infortunio è alle spalle: tra un mese in campo

Roma, nuovo recupero per José Mourinho dopo il lungo infortunio. Il peggio sembra esser passato, il calciatore è tornato a correre e vede il rientro in campo

Non solo cattive notizie per José Mourinho sul fronte infermeria in casa Roma. Il tecnico portoghese ha vissuto una prima parte di stagione funestata dagli infortuni. Praticamente tutti gli acquisti del calciomercato estivo hanno avuto problemi fisici, chi più e chi meno gravi. Non sono mancati stop anche in questi giorni di sosta, con Bryan Cristante che si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano. Il centrocampista dovrebbe recuperare nel giro di due mesi, mentre un lunghissimo e terribile infortunio sembra ormai messo alle spalle nello stesso settore di campo.

La lunga lista degli infortuni in casa Roma non accenna a fermarsi. Detto di Bryan Cristante, operato chirurgicamente alla mano dopo aver lasciato il ritiro dell’Italia, anche Andrea Belotti è alle prese con problemi fisici. Il numero 11 della Roma ha accusato un fastidio al flessore della coscia destra, domenica i controlli clinici per il Gallo. Nella lunga lista degli infortunati spiccano i nomi di Paulo Dybala, ora aggregato all’Argentina in Qatar e Gini Wijnaldum. Ma il primo infortunio stagionale in assoluto ha coinvolto un giovane centrocampista della Roma, che ha subito in estate la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Roma, Darboe torna a correre: tra un mese il rientro in gruppo

È tornato a correre Ebrima Darboe, il gravissimo infortunio accusato in amichevole contro il Portimonense. Il giovane centrocampista, come comunicato dal sito Calciomercato.com, è tornato ad assaggiare il terreno di gioco da tre giorni. L’incubo sembra essere alle spalle per il calciatore gambiano classe 2001. Il programma per il pieno recupero prevede il ritorno in gruppo tra circa trenta giorni. Le condizioni del centrocampista, che fin qui ha collezionato 11 presenze in maglia giallorossa, verranno monitorate con costanza dallo staff medico della Roma. L’intervento chirurgico risale a fine luglio, ora Ebrima Darboe vede la luce alla fine del tunnel.