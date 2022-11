Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e pista “rossonera”

La Roma può concludere un affare di calciomercato con i rossoneri per risolvere una questione scottante nella rosa di Mourinho

Manca circa un mese e mezzo all’inizio del calciomercato invernale, con la Roma che deve sistemare alcune situazioni nella rosa. Quella più calda di questo periodo è senza ombra di dubbio quella che riguarda Rick Karsdorp. L’olandese è con un piede e mezzo fuori Trigoria in seguito alle dichiarazioni di José Mourinho sul suo atteggiamento. L’ex Feyenoord, infatti, è stato accusato di non aver avuto un atteggiamento professionale nella partita contro il Sassuolo, pareggiata negli ultimi minuti dai neroverdi.

Lo Special One, poi, ha continuato intimando al giocatore, senza mai nominarlo, di doversi cercare una nuova squadra. Un’accusa molto importante da parte del tecnico di Setubal, che come ha affermato l’ex diesse Walter Sabatini chiude le porte all’esterno destro. Vista la sua quasi certa partenza, Tiago Pinto deve cercare un sostituto per gennaio. Il casting è già cominciato, con il general manager dell’area sportiva che sta sondando il terreno per trovare il profilo adatto per sostituire il numero 2.

Calciomercato Roma, Fosu-Mensah nel mirino di Pinto

Come riporta Flavio Tassotti, gli occhi di Tiago Pinto si sono fermati su una vecchia conoscenza di José Mourinho: Timothy Fosu-Mensah. Il terzino destro olandese gioca con il Bayern Leverkusen, con cui non ha giocato molto. Fino ad ora, infatti, il ventiquattrenne di Amsterdam è stato impiegato solo 107 minuti dai tedeschi in 7 partite. Lo Special One, però, lo conosce già, avendolo allenato al Manchester United. I due potrebbero così riunirsi nella Capitale, dopo l’addio di Karsdorp. L’arrivo di Fosu-Mensah potrebbe essere a titolo temporaneo.