Calciomercato Roma, ribaltone👀 in attacco: sostituzione lampo🔄

Calciomercato Roma, riflettori accesi sulle prossime mosse di Tiago Pinto. Le manovre del general manager della Roma scatenano il ribaltone lampo

La stagione della Roma riprenderĂ a gennaio, complice il Mondiale in Qatar che ha avuto inizio quest’oggi. La squadra giallorossa martedì volerĂ verso il Giappone, per una mini tournĂ©e nel paese nipponico. Due le amichevoli che attendono la squadra di JosĂ© Mourinho, che nel ritiro di Trigoria non ha visto presentarsi Rick Karsdorp, ora ad un passo dall’addio. Ma il terzino olandese non è l’unico calciatore in odore di partenza a gennaio, spunta il ribaltone immediato in attacco in vista della finestra di calciomercato invernale. La sostituzione lampo è giĂ pronta in Serie A, ecco come cambia lo scenario in vista del mese di gennaio.

Il general manager della Roma può sfruttare la sosta invernale per pianificare al meglio la finestra di affari di gennaio. Domani sbarcherĂ a Roma Ola Solbakken, ennesimo colpo a parametro zero messo a segno da Tiago Pinto. L’attaccante norvegese si legherĂ alla squadra giallorossa dopo la scadenza del contratto con il Bodo-Glimt, avversario dei giallorossi nella scorsa Conference League. L’arrivo della punta scandinava apre le porte all’addio di Eldor Shomourodov, che continua a piacere al Bologna di Thiago Motta.

Calciomercato Roma, Shomurodov verso Bologna: la Sampdoria piomba su Vignato

L’eventuale partenza dell’ex Genoa verso l’Emilia può scatenare l’effetto domino in attacco in Serie A. Anche la Sampdoria sembrava interessata al profilo di Eldor Shomurodov, ma il destino dell’uzbeko potrebbe vederlo indossare i colori rossoblĂą del Bologna. Secondo quanto riportato dal sito Clubdoria46.it, la squadra blucerchiata sarebbe pronta a consolarsi con l’assalto al giovane Emanuel Vignato, che lascerebbe proprio la squadra felsinea complice l’arrivo del numero 14 della Roma. Il futuro di Shomurodov è un tema molto caldo in casa giallorossa ed il suo approdo alla corte di Thiago Motta potrebbe scatenare il ribaltone immediato nell’attacco delle tre squadre. L’impressione è che le prossime settimane saranno quelle decisive, la formula dell’operazione dovrebbe essere quella del prestito per l’attaccante ex Genoa.