Calciomercato Roma, blitz a gennaio: assalto bianconero

Calciomercato Roma, la lunga pausa per il Mondiale in Qatar accende i riflettori sulla prossima finestra di affari invernali. Pronto il blitz bianconero a gennaio

Tiago Pinto può sfruttare la sosta invernale per i Mondiali in Qatar per pianificare al meglio la sessione di calciomercato invernale in casa Roma. Il general manager, sulla falsa riga di quanto fatto vedere la scorsa estate, continua a chiudere colpi a costo zero. Il prossimo ad arrivare dopo la scadenza del contratto sarà Ola Solbakken, l’attaccante norvegese rafforzerà la squadra giallorossa dopo l’addio al Bodo-Glimt. Mentre si prepara l’assalto bianconero per un altro calciatore in scadenza di contratto.

Sembra tutto pronto in casa Roma per l’arrivo di Ola Solbakken. L’attaccante norvegese è atteso domani nella Capitale e pronto a rafforzare il settore offensivo dei giallorossi a partire da gennaio. Tiago Pinto mette a segno l’ennesimo colpo a costo zero in attacco, la stessa formula con cui in estate sono arrivati Paulo Dybala e Andrea Belotti. L’approdo dell’attaccante scandinavo apre nuovi scenari anche dal fronte del calciomercato in uscita, l’indiziato a partire sembra essere nuovamente Eldor Shomurodov. A proposito di colpi a parametro zero c’è un assalto bianconero in vista della sessione di affari invernali, ecco cosa può cambiare nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, il Besiktas piomba su Soyuncu: blitz immediato

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Haber Kartali su Twitter il Besiktas ha fissato quattro obiettivi per la finestra di calciomercato di gennaio. Tra questi spunta anche il difensore Caglar Soyuncu, in scadenza a giugno 2023 con il Leicester. Il profilo del difensore classe ’96 venne accostato alla Roma ed anche all’Inter in Serie A. Ora il club bianconero della Superlig turca sembra intenzionato a fare sul serio e sarebbe pronto a piombare a gennaio sul difensore del Leicester. Il club inglese potrebbe decidere di sedersi al tavolo con il Besiktas per non perdere il difensore a parametro zero, le prossime settimane saranno quelle decisive.