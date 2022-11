Roma, terremoto Karsdorp: il grande ex non ha dubbi

Roma, il caso Rick Karsdorp è definitivamente esploso nelle scorse ore in casa giallorossa. Il grande ex non ha dubbi, ecco il verdetto in diretta Tv

Questo pomeriggio Rick Karsdorp non si è presentato a Trigoria. L’assenza del terzino olandese alla ripresa degli allenamenti ha fatto rumore dopo la rottura con José Mourinho. Ora l’addio a gennaio sembra segnato, sembra difficile ricucire uno strappo che oggi è ancora più profondo. Ora il futuro del numero 2 della Roma è legato alla prossima sessione di calciomercato e già si prospettano eventuali sostituti dell’olandese. Nel frattempo, dopo la mancata presenza dell’olandese a Trigoria, arriva la sentenza in diretta dell’ex dirigente giallorosso.

La rottura tra Rick Karsdorp e la Roma sembra essere totale. Il numero 2 giallorosso, seppur convocato per la ripresa degli allenamenti, non si è presentato a Trigoria. Il caso legato al laterale destro è esploso in seguito al pareggio della Roma in casa del Sassuolo, quando Mou pur senza nominarlo lo invitò a trovarsi un’altra squadra a gennaio. E la rotta tracciata dal tecnico portoghese sta per diventare realtà, soprattutto dopo l’assenza odierna del terzino olandese a Trigoria. E non mancano reazioni dopo quanto avvenuto dal ritiro giallorosso.

Roma, Walter Sabatini senza dubbi su Karsdorp: “Ha sbagliato gravemente”

A tornare sull’assenza del terzino olandese nel ritiro giallorosso è stato Walter Sabatini, ex ds della Roma. L’ex dirigente è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky calcio club, tornando nuovamente sulla rottura tra Karsdorp e José Mourinho. Se in prima battuta Sabatini criticò le modalità di José Mourinho dopo la gara contro il Sassuolo stavolta a finire nel mirino dell’ex ds della Roma è stato proprio Rick Karsdorp. Sull’assenza del laterale olandese Sabatini non ha alcun dubbio: “Rick Karsdorp ha sbagliato gravemente, deve seguire le regole del gruppo anche se naturalmente è contrariato ma non può sottrarsi alle regole.”