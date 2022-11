Calciomercato Roma, controsorpasso🏁 Juve: doppio jolly per Allegri👀

Calciomercato Roma, la Juventus prova il sorpasso decisivo in vista della sessione invernale. Allegri ha un doppio jolly nella manica in vista di gennaio

La Serie A tornerà in campo ad inizio gennaio, complice la sosta per il Mondiale in Qatar. Per tante squadre del campionato italiano questi due mesi di pausa rappresentano il momento adatto per ragionare in vista del calciomercato invernale. La finestra di affari di riparazione si aprirà pochi giorni prima del rientro in campo, e la Roma ha intenzione di non farsi trovare impreparata. Occhi piantati su Tiago Pinto, che ha già trovato il primo rinforzo invernale a parametro zero per Josè Mourinho.

Nella giornata di ieri è sbarcato a Roma l’esterno offensivo Ola Solbakken. Il norvegese, in scadenza di contratto con il Bodo-Glimt, da gennaio sarà un nuovo rinforzo da consegnare a José Mourinho. Ma nuovi innesti si attendono in tutti i settori di campo, dalla zona nevralgica al pacchetto arretrato per la nuova ripartenza stagionale nel 2023. A proposito di difesa c’è una sfida serrata all’orizzonte per un altro calciatore in scadenza di contratto, che bene sta facendo in Bundesliga.

Calciomercato Roma, la Juve non molla Ndicka: doppio vantaggio bianconero

Tra i tanti profili accostati al calciomercato della Roma c’è quello di Evan Ndicka. Difensore mancino di 23 anni in forza all’Eintracht Francoforte. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ed il suo nome è stato accostato anche all’Inter ed alla Juventus in Serie A. La squadra bianconera tenta il controsorpasso ai danni di Tiago Pinto in vista della finestra di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Massimiliano Allegri può confidare in un doppio jolly. Da un lato la carta ingaggio, l’offerta della Juve sarebbe superiore a quella della Roma e dell’Inter. Dall’altro lato la società bianconera può fare leva sugli ottimi rapporti col club tedesco, testimoniati dalle operazioni effettuate quest’estate con Kostic in Serie A e Luca Pellegrini in Bundesliga.