Calciomercato Roma, “sorpresa” rinnovo per Smalling: incontro e firma

Calciomercato Roma, Tiago Pinto alza il pressing per una firma attesa da molti in casa giallorossa. Ecco l’appuntamento cruciale

La stagione della Roma è in pausa, complice lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. Sono solo quattro i calciatori convocati per la rassegna intercontinentale, che per la prima volta nella storia si sta disputando nei mesi invernali. Questa novità assoluta ha costretto le squadre di club a stravolgere il proprio calendario stagionale. La Serie A tornerà in campo ai primi di gennaio, con la Roma che giocherà allo stadio Olimpico contro il Bologna. Per Tiago Pinto la sosta Mondiale è l’occasione perfetta per pianificare i futuri movimenti in vista del calciomercato invernale.

Tiago Pinto sta già lavorando alla finestra di calciomercato invernale in casa Roma. Ieri pomeriggio lo sbarco nella Capitale di Ola Solbakken, prossimo attaccante giallorosso dopo la scadenza del contratto con il Bodo-Glimt. Ora il general manager deve trovare una soluzione per la questione legata a Rick Karsdorp, che non si è presentato a Trigoria alla ripresa degli allenamenti. Mentre si ragiona sul futuro della corsia di destra giallorossa, unica certezza al momento il turco Zeki Celik, Tiago Pinto lavora anche sulla questione rinnovi contrattuali.

Calciomercato Roma, incontro per il rinnovo di Smalling: sorpresa nella formula

Importanti passi avanti per il rinnovo contrattuale di Chris Smalling in casa Roma. Il difensore inglese, non considerato da Southgate per i Mondiali al pari di Abraham, può consolarsi con la firma sul rinnovo in casa giallorossa. Il numero 6 della Roma è stato uno dei migliori in questa prima parte di stagione, consolidandosi come colonna difensiva nel secondo anno a guida José Mourinho in panchina. E, secondo quanto riporta in Spagna il sito Todofichajes.com, l’appuntamento con l’entourage del difensore è dietro l’angolo in casa Roma. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’incontro con il procuratore di Smalling, la firma dovrebbe arrivare per un accordo biennale più opzione per un altro anno. Il centrale inglese potrebbe spalmare così il proprio ingaggio e legarsi ai colori giallorossi potenzialmente fino al 2026.