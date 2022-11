Roma, sono già in volo: tris di rinforzi per Mourinho

Roma, sono già in volo: c’è un tris di rinforzi per Mourinho nella tournée giapponese dei giallorossi. Ecco chi ha portato con sé lo Special One

La Roma di José Mourinho è partita alla volta del Giappone per la tournée che vedrà impegnati i giallorossi nel corso dei prossimi giorni. Così come vi abbiamo raccontato non hanno preso l’aereo che poco dopo le 15 è partito da Fiumicino né Karsdorp né Cristante, ovviamente per motivi diversi. C’erano, invece, Belotti e Pellegrini che sono stati in bilico fino all’ultimo.

Lo Special One comunque ha deciso di mettere mano alla formazione Primavera, portando con sé tre elementi che forse nella seconda parte di stagione potrebbero rientrare nel giro delle rotazioni. Dopo Zalewski, ormai in pianta stabile in Prima Squadra e che proprio in questi minuti sta facendo il suo esordio nel Mondiale, dopo Volpato, e dopo Tahirovic, a gennaio o nei mesi successivi potrebbe essere il turno dei tre che sono con i “grandi” in Giappone.

Roma, tre giovani con Mourinho

Lo Special One ha fatto salire sull’aereo Missori, Keramitsis e Cherubini. Tre giovani di belle speranze che hanno la voglia di mettersi in mostra e magari, chissà, mettere anche in difficoltà il tecnico nelle proprie scelte. Sarà, per loro, una vetrina importante questa tournée soprattutto per quello che lo Special One ha mostrato in questo anno e mezzo a Roma: se un giovane è bravo e merita di giocare non ci sono e non esistono delle controindicazioni. Lo si manda in campo senza problemi e senza preclusioni. E al momento i risultati si stanno vedendo.

La personalità che Mourinho ha gli permette di prendere delle decisioni che molti altri allenatori non prenderebbero. Ed è anche per questo che è così amato da tutti.