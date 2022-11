Calciomercato Roma, ‘alleanza’ saltata: “Non fa per loro”

Calciomercato Roma, l’alleanza è saltata: c’è l’annuncio in Francia che spiazza Pinto. “Non fa per loro”, e la cessione si complica

L’annuncio che complica i piani di Pinto. L’annuncio che mette a rischio, almeno per quanto riguarda una delle squadre che ci avrebbero messo gli occhi addosso, la cessione ormai certa nel prossimo mese di gennaio. Sì, perché ormai di dubbi non ce ne sono più, tantomeno dopo gli ultimi risvolti: Karsdorp, alla riapertura del calciomercato, lascerà Trigoria. Ed entro domenica si dovrà presentare a Roma per sostenere una visita medica con lo staff giallorosso. Pinto infatti gli ha dato un ultimatum.

Già il giorno dopo la gara contro il Sassuolo – quella della svolta, quella che ha sancito la rottura tra il giocatore e Mourinho – sono uscite le prime voci di una possibile destinazione del difensore olandese: in Italia la Juventus e da ieri anche l’Inter, all’estero il Lione ma anche il Marsiglia di Tudor. Senza dimenticare ovviamente la possibilità di tornare in Patria anche se questa sembra una pista poco percorribile. Insomma, indiscrezioni più che altro e, proprio dalla Francia, sponda OM, arriva un annuncio che in un certo qual modo potrebbe mettere in difficoltà il gm giallorosso.

Calciomercato Roma, la situazione Karsdorp

A parlare di un eventuale arrivo di Karsdorp in Ligue 1 ci ha pensato il giornalista che segue le sorti della squadra allenata dall’ex tecnico dell’Hellas Verona Nicolas Filhol. Che dopo aver fatto una panoramica di quello che è lo stato attuale, dentro la Roma, dell’esterno, ha spiegato che non è sicuro “che il Marsiglia possa essere interessato a questo tipo di calciatore”. Un passo indietro quindi rispetto a quelle che erano state le voci di un possibile approdo di Rick in Francia. Anche se c’è da dirlo la pista transalpina rimane aperta con la possibilità magari di vederlo a Lione. Un Lione che ricordiamo ha in rosa Aouar, elemento che Pinto segue da vicino. Potrebbe anche balenare l’idea di uno scambio.