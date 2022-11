Calciomercato Roma, doppia sfida in Premier: si parte da 15 milioni

Calciomercato Roma, doppia concorrenza in vista dal campionato inglese per Tiago Pinto. Ecco cosa può succedere nelle prossime settimane: prezzo fissato

La Roma è volata in Giappone, previste due amichevoli per la squadra allenata da José Mourinho. Mentre il Mondiale in Qatar ha preso il via, niente esordio per Paulo Dybala nella sconfitta a sorpresa dell’Argentina, Tiago Pinto già lavora al calciomercato invernale. Poche ore fa la Roma ha ufficializzato l’ingaggio a parametro zero di Ola Solbakken, che da gennaio sarà un nuovo rinforzo offensivo per lo Special One. Ma non mancano piste ed opzioni per il general manager in vista della finestra di riparazione invernale.

Tiago Pinto non vuole farsi trovare impreparato in vista del mese di gennaio. Il primo rinforzo è già ufficiale in casa Roma, con Ola Solbakken che è stato annunciato sui canali del club giallorosso. Tiago Pinto ha confermato di aver bruciato la concorrenza per l’ingaggio dell’esterno offensivo norvegese, che arriva a costo zero dal Bodo-Glimt. L’arrivo del calciatore scandinavo potrebbe aprire le porte alla cessione di Eldor Shomurodov, che vedrebbe ancora meno possibilità di scendere in campo con la maglia della Roma. Ma le sorprese potrebbero non esser terminate qui.

Calciomercato Roma, bis in Premier League per Lukic: prezzo fissato

Tra i tanti rinforzi accostati alla Roma in vista del mese di gennaio c’è anche la richiesta di forze fresche a centrocampo per José Mourinho. Una pista che potrebbe riaccendersi è quella che punta a Sasa Lukic, centrocampista serbo del Torino. La scorsa estate il suo addio sembrava ad un passo, salvo poi esser rimasto quasi a sorpresa in maglia granata. Ma la sua partenza potrebbe tornare di stretta attualità e dall’Inghilterra rilanciano l’interesse giallorosso ma non solo. Secondo quanto scrive il sito Liverpoolecho.co.uk sulle tracce del serbo ci sarebbe l’Everton ed il Leeds. La base d’asta, fissata dal Torino di Urbano Cairo si aggira sui 15 milioni di euro. Finora il centrocampista ha messo a referto dodici presenze e due reti in stagione.