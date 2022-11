Calciomercato Roma, concorrenza 🔥 bruciata: 🗣 conferma ufficiale

Calciomercato Roma, arriva la conferma ufficiale dopo quanto emerso nei mesi scorsi. La concorrenza è stata bruciata, Tiago Pinto ha anticipato tutti

Il general manager della Roma non vuole farsi trovare impreparato all’apertura della finestra di calciomercato invernale. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale del primo colpo messo a segno dalla squadra giallorossa in vista di gennaio. Tiago Pinto continua a chiudere colpi a parametro zero, ricalcando quanto fatto vedere la scorsa estate. Ed il general manager giallorosso ha confermato ufficialmente che la concorrenza si è dovuta arrendere. Ecco le parole del portoghese, che hanno accompagnato le dichiarazioni del primo rinforzo invernale per José Mourinho.

Nella giornata di ieri è sbarcato a Fiumicino l’attaccante norvegese Ola Solbakken. Il calciatore scandinavo raggiunge la Roma a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Bodo-Glimt. José Mourinho lo avrà a disposizione ai primi di gennaio, un nuovo rinforzo offensivo fortemente voluto in vista della seconda parte di stagione. Poche ore fa la scoietà giallorossa ha anche ufficializzato l’affare, Tiago Pinto chiude un nuovo colpo a costo zero in attacco. Sulla scia di quanto visto questa estate, con gli arrivi di Paulo Dybala ed Andrea Belotti, il gm giallorosso ha strappato la firma a costo zero anche del norvegese.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto conferma: concorrenza bruciata per Solbakken

Dopo il retroscena emerso sulla chiamata di José Mourinho, decisivo ancora una volta nella chiusura dell’affare, arrivano anche le parole di Tiago Pinto. Sul sito ufficiale della Roma, dopo le prime parole da giallorosso del norvegese, spunta anche la conferma di Pinto sulla trattativa. Non è un mistero che sull’esterno offensivo norvegese era piombato anche il Napoli di Luciano Spalletti, che non viene nominato dal general manager ma la conferma dello scenario è netta. Ecco le parole di Tiago Pinto dopo la firma di Solbakken, che i maglia Roma vestirà il numero 18: “La sua età, i suoi margini di crescita e le sue caratteristiche si sposano con il nostro progetto: Ola abbina qualità tecniche importanti a doti fisiche e atletiche che lo rendono un calciatore moderno. Diversi club si erano mossi sulle sue tracce, lui ha scelto la Roma: di questo non possiamo che essere estremamente soddisfatti”.