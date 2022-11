Calciomercato Roma, voltafaccia ❌ Juventus: scelta già presa ✍

Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus sembra destinato a saltare definitivamente. la società bianconera ha scelto di cambiare la rotta

Il Mondiale in Qatar ha imposto un lungo stop invernale alla stagione delle squadre di club. La Roma in questi giorni ha raggiunto il Giappone per un tournée invernale in estremo Oriente. Al centro della spedizione nell’isola nipponica il rafforzamento di diverse partnership commerciali ed un doppio appuntamento amichevole in campo per la squadra di José Mourinho. Tante attenzioni si riversano su Tiago Pinto, la finestra di calciomercato invernale incombe per il general manager giallorosso. L’intreccio con la Juventus sembra destinato a tramontare in vista di gennaio, ecco le ultime sulla scelta della società bianconera.

Il campionato italiano tornerà ai primi di gennaio, con la sedicesima giornata della Serie A. La Roma è volata in estremo Oriente, per una tournée che vede i giallorossi scendere in campo contro due squadre del campionato giapponese. Tante attenzioni si riversano anche sul calciomercato invernale, la sosta per il Mondiale in Qatar concede molto tempo per pianificare i prossimi affari. Tiago Pinto ha già perfezionato il primo movimento in entrata, con la firma a parametro zero di Ola Solbakken ufficiale da giorni. ma il general manager deve pensare anche alle cessioni da pizzare, la più stringente è legata al futuro di Rick Karsdorp.

Calciomercato Roma, salta l’intreccio con la Juventus: Karsdorp scartato

Il terzino olandese è ad un passo dall’addio alla Roma a gennaio. Sul suo futuro si è fatta avanti l’ipotesi Juventus a più riprese. Il club bianconero è a caccia di un vice Cuadrado in vista di gennaio e Rick Karsdorp, in rotta totale con José Mourinho, poteva rappresentare la scelte ideale per la squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus farà un summit decisivo con il tecnico toscano, ma arrivano indicazioni di una rotta già tracciata sulla corsia di destra bianconera. Secondo quanto riportato da Luca Momblano, ai microfoni di Juventibus, i bianconeri avrebbero “Scartato Rick Karsdorp“, la Juventus avrebbe scelto la soluzione Cambiaso e starebbe già lavorando per il rientro anticipato del laterale dal prestito al Bologna.