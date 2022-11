Roma, nuova sfida per Mourinho: appuntamento in Liga

Roma, si delinea il programma della squadra giallorossa nel mese di dicembre. Nuova sfida per José Mourinho, appuntamento in Liga

La Roma è volata in Giappone per una mini tournée invernale agli ordini di José Mourinho. Complice lo svolgimento del Mondiale in Qatar, questa sera torna in campo l’Argentina di Dybala, la stagione in Serie A invece riprenderà ai primi di gennaio. La squadra giallorossa è ora in estremo Oriente, per svolgere anche due amichevoli. La prima ieri è terminata a reti bianche contro il Nagoya Camprus, il prossimo appuntamento è fissato lunedì 28 contro lo Yokohama Marinos. Una volta tornata in Europa la squadra giallorossa poi partirà nuovamente verso il Portogallo.

Roma, nuova amichevole a dicembre: il Cadice attende Mourinho

Al termine della settimana in estremo Oriente la Roma tornerà a Trigoria prima di raggiungere il Portogallo. La squadra giallorossa tornerà in Algarve, come quest’estate, per continuare a lavorare in vista del rientro in campo. E non mancheranno test amichevoli anche nel mese di dicembre. l’indiscrezione arriva dal sito spagnolo Lavozdigital.es, secondo cui il Cadice di Alvaro Cervera sta per ufficializzare l’impegno contro i giallorossi di José Mourinho. La data indicata dagli spagnoli è quella del 15 dicembre, un nuovo appuntamento da seguire per i tifosi orfani dei colori giallorossi.