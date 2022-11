Calciomercato Roma, il terremoto che ha investito la Juventus non ha toccato Massimiliano Allegri. I bianconeri tentano l’assalto a gennaio

Una vera e propria bomba ha investito la Serie A durante la pausa per il Mondiale in Qatar. Il CDA della Juventus, compreso il presidente Andrea Agnelli, ha presentato le dimissioni nella serata di ieri. Al loro posto sono rimasti Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, allenatore e direttore sportivo della società bianconera. La strategia sul calciomercato in entrata della Juventus non cambia, è pronto l’assalto a gennaio per bruciare l’ampia concorrenza. Anche la Roma di José Mourinho è stata segnalata sulle tracce del calciatore, che si sta mettendo in vetrina nei Mondiali in Qatar.

Un vero e proprio terremoto si è scatenato alla notizia delle dimissioni del CDA della Juventus e del suo presidente Andrea Agnelli. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri ed ha colpito tifosi ed appassionati di calcio, i vertici della squadra bianconera stanno cambiando completamente in queste ore. A restare al proprio posto Massimiliano Allegri, guida tecnica e Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus. Ed in vista della finestra di calciomercato invernale la strategia non sembra cambiare dopo il ribaltone societario: pronto l’assalto per beffare la concorrenza nel mese di gennaio.

Calciomercato Roma, la Juventus non molla Kiwior: assalto a gennaio

Il tandem bianconero ha le idee chiare in vista del mese di gennaio per quel che riguarda Jakub Kiwior. Il difensore classe 2000 si è messo in luce con lo Spezia e sta approfittando della vetrina Mondiale per accendere ulteriormente i riflettori su di lui. Il centrale è un punto fermo della Polonia, dove sta trovando meno spazio invece Nicola Zalewski. Il difensore potrebbe lasciare la squadra ligure a partire da gennaio e sulle sue tracce la concorrenza è ben nutrita. Juventus, Milan, Roma e Napoli ma non solo. Anche Atletico Madrid e Tottenham sono state accostate al giovane polacco. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera però la Juventus ha intenzione di bruciare tutti a gennaio. Allegri e Cherubini avrebbero stabilito il nome del difensore come una priorità in vista della sessione di calciomercato invernale.