Calciomercato Roma, tris 🏆 Champions per Mourinho 💎

L’allenatore della Roma vuole rinforzare la rosa con tre innesti, ma il general manager deve stare attento in questa finestra di calciomercato

In questi giorni di pausa tuti gli uomini di calciomercato si stanno dando da fare per rinforzare il prima possibile le loro rose e così sta facendo anche la Roma. Tiago Pinto, infatti, si è attivato per portare diversi innesti nella finestra di gennaio, in cui Mourinho vuole ricevere diversi rinforzi. Il primo reparto da migliorare è senza ombra di dubbio la fascia destra orfana di Rick Karsdorp. La questione con il terzino olandese ancora non si è risolta e l’unica soluzione sembra il trasferimento.

Per sostituirlo, il general manager giallorosso ha già posato gli occhi su diversi profili, con l’ultimo in Serie A che piace da diversi mesi. Gli altri reparti da migliorare, poi, sono la difesa e l’attacco, mentre a centrocampo si attende il ritorno di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista manca dalla fine di agosto, periodo in cui ha subito la frattura della tibia. Da quel giorno l’ex Paris Saint-Germain sta lavorando per recuperare, ma il suo rientro sembra allontanarsi. Intanto, José Mourinho, che ha valutato la rosa in questi mesi, ha chiesto a Pinto un tris per rinforzare la Roma in questo calciomercato.

Calciomercato Roma, servono più di 30 milioni

Come riporta La Repubblica, infatti Mourinho ha chiesto a Pinto tre innesti per gennaio. Si tratta di Evan Ndicka, Alvaro Odriozola e Davide Frattesi. I tre, che piacciono allo Special One, costerebbero più di 30 milioni, con 10 che andrebbero per il difensore centrale, circa una ventina per il centrocampista del Sassuolo e un paio per il terzino del Real.

Una cifra che la Roma non può spendere a causa dei paletti imposti dalla Uefa. Per questo motivo, Pinto sta cercando di capire come accontentare lo Special One. Nel mentre potrebbe rischiare, perché azzardare la mossa potrebbe permettere al club di arrivare al quarto posto che significa Champions, ma anche 50-60 milioni in entrata.