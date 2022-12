Calciomercato Roma, nuovo intreccio 🔀 con la Juve: Pinto ha un jolly 🃏

Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus si infittisce in vista di gennaio. Tiago Pinto può calare il jolly per superare i bianconeri

La Serie A tornerà in campo tra oltre un mese, quando sarà già aperta la sessione di calciomercato di riparazione. Non mancano intrecci nel campionato italiano per la Roma di José Mourinho e Tiago Pinto. La coppia portoghese, dopo aver già definito l’acquisto a zero di Ola Solbakken, lavora a nuovi innesti invernali in casa giallorossa. E spunta un nuovo intreccio con la Juventus, investita in questi giorni da un polverone societario dopo le dimissioni di CDA e presidenza in blocco.

La società bianconera è stata protagonista di un ribaltone societario piuttosto improvviso. Le dimissioni del CDA e del presidente Andrea Agnelli hanno scosso la Serie A, in attesa di capire quali sviluppi possano avere le indagini della giustizia sportiva sul club bianconero. Ma la Juventus, attualmente terza in campionato a più 4 punti sulla Roma, è protagonista di un altro intreccio di calciomercato con la squadra di José Mourinho in vista della finestra di affari invernali.

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per Bereszynski: Shomuorodov sul piatto?

La squadra di Massimiliano Allegri è a caccia di un vice Cuadrado a gennaio, per dare il giusto respiro all’esperto calciatore colombiano. Per la corsia di destra dei bianconeri si è fatta avanti l’opzione Rick Karsdorp nelle scorse settimane. Il terzino destro olandese è al passo d’addio con la Roma, che sta a sua volta cercando rinforzi per non restare col solo Zeki Celik come terzino di ruolo. Roma accostata al polacco Bartosz Bereszynski, pista caldeggiata dallo stesso procuratore nelle scorse ore. Il classe 1992 è in forza alla Sampdoria ed in questi giorni impegnato in Qatar con la Polonia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, anche la Juventus è sulle tracce del polacco. Tiago Pinto potrebbe calare però il jolly Eldor Shomurodov, pedina di scambio che potrebbe essere ben gradita dai blucerchiati allenati da Dejan Stankovic.