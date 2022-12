Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale: ha firmato fino al 2026

Calciomercato Roma, rinnovo ed annuncio ufficiale dopo la firma. Il giovane calciatore si lega ai giallorossi fino al 2026, ecco tutti i dettagli

Nuovo prolungamento contrattuale in casa Roma, il comunicato ufficiale è stato emesso poco fa sui canali social della società giallorossa. Tiago Pinto, dopo aver chiuso il primo colpo a parametro zero, inizia a lavorare alla questione rinnovi. Sono in tanti i calciatori vicini alla scadenza contrattuale, le prossime settimane saranno decisive per il futuro di parecchi big della rosa di José Mourinho. Intanto la società giallorossa si muove con lungimiranza, blindando ufficialmente un giovane talento. Ecco il comunicato ed i dettagli dietro la firma sul nuovo rinnovo contrattuale in casa Roma.

Tiago Pinto lavora a tutto tondo in vista della sessione invernale di calciomercato. Dopo aver definito il primo colpo in entrata, con la firma a parametro zero di Ola Solbakken, si muove qualcosa anche sul fronte dei rinnovi. Ed il general manager decide di blindare un giovanissimo talento di Trigoria, che potrebbe in futuro seguire le orme di tanti giallorossi negli ultimi mesi. Dall’arrivo di José Mourinho in poi sono in parecchi ad aver fatto il grande salto in prima squadra. Si parte da Nicola Zalewski, in questi giorni al Mondiale in Qatar con la Polonia, al più recente Benjamin Tahirovic. Il centrocampista svedese si è messo in mostra nella tournée giapponese prima di subire un infortunio.

Calciomercato Roma, linea verde sui rinnovi: Pisilli firma fino al 2026

La Roma ha annunciato il rinnovo del giovane Niccolò Pisilli, il nodo rinnovi contrattuali parte dal settore giovanile in casa giallorossa. Classe 2004, il giovanissimo centrocampista ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno del 2026. Chissà se sarà lui il prossimo a fare il grande salto agli ordini di José Mourinho. Intanto il club giallorosso ha deciso di blindarlo per almeno altri quattro anni.