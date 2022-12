Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL: addio a gennaio

Calciomercato Roma, piovono conferme su una pista in uscita rilanciata nelle scorse settimane. Tutto pronto per l’addio a gennaio

Quattro settimane separano Tiago Pinto dall’apertura del calciomercato invernale. Il general manager della Roma, dopo aver definito il colpo Ola Solbakken in attacco, è a caccia di nuove occasioni per tutti i reperti di gioco. Nuovi innesti strettamente legati alle future cessioni, al passo d’addio il terzino destro Rick Karsdorp ma non solo in vista di gennaio. C’è un altro addio che potrebbe materializzarsi a sorpresa con il ritorno in patria, arriva una conferma dell’ anticipazione targata Asromalive.it delle scorse settimane.

Tra poco più di un mese riprenderà ufficialmente la stagione della Roma. La squadra giallorossa, dopo la tournée in Giappone, sta approfittando di un breve periodo di riposo prima di ritrovarsi a Trigoria agli ordini di José Mourinho. In seguito i giallorossi raggiungeranno nuovamente il Portogallo per il ritiro invernale, parallelamente sono settimane caldissime per Tiago Pinto. Il countdown verso l’apertura del calciomercato invernale è partito, con un primo innesto a parametro zero già messo a segno dal general manager. E non mancano le occasioni in uscita, l’addio dopo sei mesi con il ritorno in patria trova conferme.

Calciomercato Roma, Bryan Reynolds vicino al ritorno in MLS

Sono in tanti i calciatori giallorossi in odore d’addio, in prima fila Rick Karsdorp dopo la rottura con José Mourinho. A proposito di terzini destri c’è anche un’importante conferma su quanto anticipato dalla nostra redazione sul futuro di Bryan Reynolds. Il laterale statunitense è stato ceduto la scorsa estate in prestito al Westerloo in Belgio. Ed il 21enne si sta mettendo in luce nel campionato belga in questa prima parte di stagione. Tanto da attirare una doppia attenzione nei sui confronti dal campionato a stelle e strisce. Secondo quanto riportato da Il Tempo in MLS ci sarebbe il Dallas, pronto a riportarlo in squadra ed il Salt Lake. Una nuova occasione per Tiago Pinto di monetizzare a gennaio sembra sempre più vicina.