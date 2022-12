TV PLAY | Calciomercato Roma, 40 milioni per Zaniolo: “Adesso te lo danno”

Calciomercato Roma, le parole ai microfoni di TV PLAY sul possibile addio di Nicolò Zaniolo. Ecco la possibile valutazione del gioiello giallorosso.

Si prospetta una sessione invernale di calciomercato molto intensa per la Roma, che vuole sistemare zone del campo di nevralgica importanza. Oltre a scandagliare il terreno alla ricerca del possibile erede di Karsdorp – i contatti per Odriozola procedono spediti – i giallorossi sono molto attenti anche sul fronte difensore centrale.

N’Dicka non è affatto sparito dai radar dei capitolini, anzi. Chiaramente nuovi colpi da novanta saranno posticipati in estate. Non è escluso che qualche cessione importante possa far saltare il banco. A tal proposito, impossibile non prendere in considerazione l’evolvere della situazione legata a Nicolò Zaniolo. Il tuttocampista di Mou è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024. A dispetto dei passi in avanti paventati nei mesi scorsi, al momento le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa per la definizione del rinnovo.

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena Zaniolo: rivelazione a TV PLAY

Scenario da monitorare con estrema attenzione, che potrebbe regalare improvvisi colpi di scena. Accostato nuovamente a Milan, Juventus e Tottenham, Zaniolo potrebbe dar vita ad intrecci di mercati piuttosto animati, rivitalizzando indiscrezioni che sembravano sopite. La fumata bianca per il prolungamento sembra ancora distante, ma Pinto ha ribadito più volte la centralità di Zaniolo nel nuovo corso della Roma, e le porte per la firma del gioiello giallorosso non sono affatto chiuse.

Nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo in tempi relativamente brevi, però, la Roma potrebbe rivedere al ribasso la valutazione di Zaniolo. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, Enrico Camelio ha svelato come la Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di accettare anche un’offerta da 40 milioni: “Zaniolo adesso a 40 milioni te lo danno“.