Calciomercato Roma, va subito da Mourinho: prezzo stracciato

Calciomercato Roma, José Mourinho spera nel nuovo colpaccio in vista della finestra invernale. Prezzo fissato ed occasione in vista per Tiago Pinto

Meno di un mese separa la Roma di José Mourinho dal rientro in campo ufficiale in Serie A. Il campionato italiano ripartirà dalla sedicesima giornata il 4 gennaio, quando la squadra giallorossa ospiterà il Bologna allo stadio Olimpico. Tra sette giorni esatti invece la squadra giallorossa si ritroverà nuovamente a Trigoria, dopo un periodo di vacanza concesso dal tecnico portoghese, prima di volare nuovamente verso l’Algarve. Come in estate la Roma svolgerà un ritiro nel sud del Portogallo, dove José Mourinho nel mese di luglio accolse un certo Paulo Dybala. I tifosi giallorossi possono sognare un nuovo colpaccio offensivo, il prezzo è stracciato per accontentare lo Special One.

La stagione della Roma fin qui ha mostrato evidenti lacune nel settore offensivo di gioco. L’unico ad aver dato le giuste garanzie è stato proprio Paulo Dybala, la sua assenza nell’ultimo mese è stata decisamente pesante per l’attacco giallorosso. Pacchetto offensivo che ha già visto l’arrivo di Ola Solbakken, l’esterno ha firmato con la Roma nei giorni scorsi e sarà un nuovo calciatore giallorosso a partire da gennaio. Ma le suggestioni e le occasioni del calciomercato invernale offrono un nuovo nome che può accendere le fantasie dei tifosi, riflettori accesi in casa Barcellona.

Calciomercato Roma, affondo a gennaio per Depay: il Barcellona fissa il prezzo

L’ultima suggestione in casa Roma porta il nome di Memphis Depay. L’olandese sta sfruttando la vetrina del Mondiale in Qatar con la maglia dell’Olanda. L’attaccante Orange è riuscito anche a trovare la rete negli ottavi di finale contro gli Stati Uniti, dando il via al 3-1 finale della squadra di Van Gaal. L’olandese, che ha il contratto in scadenza col Barcellona, può cambiare aria a gennaio ed è stato nuovamente accostato alla Roma. Finora si era parlato di un prestito secco fino a fine stagione ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it i catalani avrebbe fissato il prezzo a 2 milioni di euro per chiudere il passaggio del calciatore a gennaio.