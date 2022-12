Calciomercato Roma, Serie A 🛑 anticipata: doppio blitz ⚡ imminente

Calciomercato Roma, doccia gelata in arrivo per la Serie A in vista del mese di gennaio. Doppio blitz programmato nelle prossime settimane

I Mondiali in Qatar sono entrati nel vivo, con gli scontri ad eliminazione diretta che porteranno alla finalissima del 18 dicembre. La stagione della Roma ripartirà ufficialmente tra un mese, quando la squadra giallorossa tornerà allo stadio Olimpico per affrontare il Bologna di Thiago Motta. Tra una settimana esatta la squadra allenata da José Mourinho si ritroverà a Trigoria prima della nuova partenza verso l’Algarve, con nuovi impegni amichevoli già definiti nel mese di dicembre. Nel frattempo le attenzioni si rivolgono all’operato di Tiago Pinto, general manager della Roma.

Il dirigente ex Benfica può approfittare della lunga pausa invernale per pianificare al meglio la finestra di calciomercato di riparazioen che si apre a gennaio. Tiago Pinto ha già definito il primo movimento in entrata, con l’innesto a parametro zero del norvegese Ola Solbakken. Ma non c’è solo l’attacco da puntellare nella rosa da consegnare a José Mourinho, tante cose possono cambiare in ogni reparto di gioco. In particolare, per quel che riguarda il pacchetto arretrato, c’è un nome dalla Spagna che era tornato d’attualità in vista della finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, la Serie A più lontana per Nacho: doppia pista in Premier

Riflettori accesi sul futuro immediato di Nacho Fernandez, esperto difensore e simbolo del Real Madrid. Il classe 1990 potrebbe lasciare definitivamente il club allenato da Carlo Ancelotti ed il suo nome era tornato di moda in Serie A. Non solo la Roma di José Mourinho, anche l’Inter di Simone Inzaghi è stata segnalata sulle tracce del difensore iberico. Ora, secondo quanto riportato in Spagna dal sito Mundodeportivo.com, il suo futuro potrebbe riservagli un passaggio in Premier League all’alba dei 33 anni. Due le squadre sulle tracce del centrale spagnolo, l’Aston Villa di Unay Emery ed il Wolverhampton di Julen Lopetegegui.