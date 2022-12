Calciomercato Roma, Pinto vede il traguardo 🏁 : incontro già fissato 📆

Calciomercato Roma, nuovo passo verso il via libera definitivo per Tiago Pinto. Già fissato l’incontro per la svolta finale, ecco tutti i dettagli

I Mondiali in Qatar sono entrati nel vivo, quest’oggi si chiuderanno gli ottavi di finale della kermesse intercontinentale. La Roma si ritroverà a Trigoria la prossima settimana, prima di partire verso il Portogallo per il ritiro invernale. Meno di un mese separa la squadra di José Mourinho dal rientro ufficiale in campo allo stadio Olimpico. Il tecnico portoghese guarda con fiducia all’operato di Tiago Pinto, che ora vede il traguardo finale per chiudere un nuovo colpo in entrata. L’incontro per la svolta definitiva è stato già fissato.

La Roma tornerà a giocare in Serie A il 4 gennaio in casa contro il Bologna. La squadra giallorossa in campionato vuole recuperare terreno nella lotta al quarto posto e José Mourinho si affida alle prossime mosse del general manager della Roma, Tiago Pinto. L’ex Benfica, dopo aver messo a segno il primo colpo in entrata a parametro zero, continua a lavorare per puntellare al meglio la rosa giallorossa. Sul fronte delle cessioni il nome più caldo è da settimane quello di Rick Karsdorp. La rottura tra il tecnico portoghese ed il laterale ex Feyenord apre il tavolo delle trattative con il Barcellona per la corsia di destra.

Calciomercato Roma, passi avanti per Bellerin: incontro per l’addio al Barcellona

Il sostituto del terzino olandese può diventare Hector Bellerin, in odore d’addio con il Barcellona. Il laterale classe 1995 è in scadenza di contratto col club catalano, che potrebbe decidere di svincolare il calciatore in anticipo come riportato dalla nostra redazione. L’ex Arsenal sembra essersi aggiudicato il cast sulla corsia di destra giallorossa, più indietro le piste Odriozola e Bereszyński come erede di Rick Karsdorp. L’ulteriore conferma la fornisce il sito Estadiodeportivo.com, che svela l’incontro già fissato tra Hector Bellerin e Barcellona per sancire l’addio a gennaio dal club catalano. L’appuntamento è quello decisivo, e Pinto è pronto a bruciare la concorrenza del Betis di Manuel Pellegrini in Liga.