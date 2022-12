Calciomercato Roma, Conte fa tremare Pinto: la lista per gennaio

Calciomercato Roma, Antonio Conte insidia i piani del general manager Tiago Pinto. Ecco la lista per gennaio del Tottenham che fa tremare il portoghese

Meno di un mese separa la Roma dalla ripresa ufficiale della stagione e si accende il calciomercato invernale. La prossima settimana la squadra giallorossa si ritroverà a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Tiago Pinto sta operando in vista della sessione di calciomercato di riparazione e, dopo aver messo a segno il colpo Ola Solbakken a parametro zero, continua a lavorare in tutti i settori di campo. L’obiettivo del general manager è quello di puntellare la rosa giallorossa, a partire dalla corsia di destra con l’addio di Rick Karsdorp sempre più vicino, ma non solo.

La società giallorossa sembra aver individuato il sostituto del terzino olandese in Hector Bellerin, al passo d’addio col Barcellona. Ma per Tiago Pinto ci sono tanti tavoli aperti nelle prossime settimane, decisive prima dell’apertura ufficiale del calciomercato invernale. Nella giornata di ieri è emerso il pericolo Inter sul futuro di Chris Smalling, colonna difensiva della Roma di Mourinho ed in scadenza di contratto. L’agente del difensore inglese lo avrebbe proposto all’Inter, che può tentare il triplo scippo allo Special One. A scatenare tutto potrebbe essere da Londra l’ex Serie A, Antonio Conte.

Calciomercato Roma, tre nomi sul taccuino di Conte per la difesa a gennaio

Il tecnico pugliese alla guida del Tottenham è a caccia di rinforzi difensivi a gennaio. Secondo quanto riportato dal sito Football.london sarebbero tre i nomi sul taccuino di Fabio Paratici in vista della sessione di calciomercato invernale. Ci sarebbe Evan Ndicka, difensore francese in scadenza con l’Eintracht Francoforte e più volte accostato proprio alla Roma. Ma il classe ’99 non è l’unico nome che fa preoccupare Tiago Pinto in vista delle prossime settimane. Gli altri due profili, entrambi a parametro zero, nella wish list della squadra londinese sarebbero gli interisti Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Il rischio è che se l’Inter dovesse perdere uno dei due a parametro zero il nome di Chris Smalling potrebbe tornare di strettissima attualità per Simone Inzaghi e Marotta.