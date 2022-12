Calciomercato Roma, sfida ⚔ a sorpresa: Pinto pesca in Premier 🎯

Calciomercato Roma, nuova pista a sorpresa sul taccuino di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso è pronto a sfidare la Premier League.

La prossima settimana la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di José Mourinho. In seguito i giallorossi raggiungeranno nuovamente il sud del Portogallo. Meno di un mese separa la squadra giallorossa dal rientro ufficiale in campo, in programma il 4 gennaio allo stadio Olimpico contro il Bologna. In Algarve la Roma scenderà in campo per tre amichevoli, che testeranno la tenuta della squadra prima della ripresa della seconda parte di stagione post Mondiale in Qatar. E le attenzioni si focalizzano anche su Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa.

Il dirigente portoghese ha già messo a segno il primo colpo del calciomercato invernale, con l’arrivo a parametro zero di Ola Solbakken. L’esterno offensivo olandese raggiunge la squadra giallorossa dopo la scadenza contrattuale con il Bodo-Glimt. Ma le novità sono dietro l’angolo in casa giallorossa e lo stesso Tiago Pinto lavora su più tavoli per perfezionare la rosa da consegnare a José Mourinho. L’ultima suggestione porta il nome del croato Modric dal Real Madrid, ma le sorprese non finiscono qui. C’è una nuova pista da approfondire nei prossimi mesi, Pinto e Mou guardano nuovamente in Premier League.

Calciomercato Roma, nuova pista in difesa: Pinto pesca in Premier a giugno

La notizia viene rilanciata in queste ore dal Daily Mail che iscrive la squadra giallorossa alla corsa al difensore classe 2002 Jarrad Branthwaite. Il cartellino del difensore, inglese quindi non tesserabile a gennaio in casa giallorossa in quanto extra comunitaio, è di proprietà dell’Everton. Ed il club di Liverpool ha intenzione di richiamarlo in anticipo dal prestito al PSV. Nel campionato olandese il giovane difensore non ha trovato lo spazio che cercava e l’Everton vuole richiamarlo anche con un occhio al calciomercato. Il ventenne infatti sembra esser finito sul taccuino di tanti club inglesi, nuova sfida in vista della prossima estate per Tiago Pinto.