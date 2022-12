Calciomercato Roma, futuro Abraham 👀 : decisione lampo ❗

Calciomercato Roma, fari accesi sul futuro di Tammy Abraham, numero nove della squadra giallorossa. C’è la decisione lampo sull’attaccante inglese

La prima parte di stagione è stata decisamente da cancellare per Tammy Abraham in casa Roma. L’attaccante inglese, ex Chelsea, è sembrato lontano parente del bomber freddo e determinato dello scorso anno fin qui. La partenza col freno a mano tirato lo ha visto anche escluso dai Mondiali in Qatar, lo stesso ct Southgate ha sottolineato quanto sia mancato il suo apporto in fase realizzativa in momenti cruciali. Anche Tammy Abraham ha riconosciuto di esser stato protagonista di una partenza sottotono, lanciando una messaggio ed una promessa ai tifosi della Roma in vista della ripresa.

José Mourinho si augura di ritrovare il bomber che ha trascinato la Roma lo scorso anno. Il numero 9 giallorosso può approfittare della sosta per ritrovare fiducia ed energia, il suo apporto in fase offensiva può essere determinante nella seconda fase di stagione. Ma non si spengono i riflettori circa il suo futuro professionale, all’orizzonte c’è la clausola del Chelsea che difficilmente verrà utilizzata la prossima estate. Ma lo stesso attaccante inglese non ha mai fatto mistero di poter tornare un giorno in Premier League, ed il suo nome era tornato d’attualità in casa Arsenal in vista della sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, l’Arsenal a caccia del vice Jesus: fiducia a Nketiah

Il club londinese, che guida a sorpresa la Premier League davanti al Manchester City, dovrà fare i conti con l’infortunio di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano si è messo in luce in Qatar prima del guaio fisico. Ora i Gunners devono muoversi per trovare un sostituto e per il tecnico Arteta si è fatta avanti anche l’ipotesi Tammy Abraham. Ora, secondo quanto riferisce il sito Hitc.com, la squadra londinese avrebbe scelto per l’opzione interna. L’Arsenal sarebbe pronto a dare fiducia al giovane Nketiah, classe ’99 al quarto anno nelle file dei Gunners. Il club londinese potrebbe pescare nella finestra di gennaio solo in caso di clamorose occasioni, questo il punto di vista del media britannico che raffredda la pista sul numero 9 giallorosso.