Calciomercato Roma, ex Lazio decisivo: futuro giallorosso

Calciomercato Roma, Tiago Pinto può sfruttare un nuovo assist con il ritorno di fiamma in vista di gennaio.

È partito il conto alla rovescia verso la ripresa della stagione in casa Roma. Domani la squadra giallorossa si ritroverà a Trigoria agli ordini di José Mourinho. A metà settimana la compagine giallorossa raggiungerà nuovamente l’Algarve, per tre amichevoli in terra lusitana. Rimane un mistero la presenza di Rick Karsdorp, sempre più vicino all’addio nelle prossime settimane. Ma il futuro del terzino olandese è solo uno dei tanti nodi da sciogliere per Tiago Pinto nei prossimi giorni.

Un assist al general manager della Roma arriva direttamente da un ex calciatore della Lazio. Il dirigente portoghese può piantare le radici, nelle prossime settimane, per un nuovo affare in uscita in vista della finestra di calciomercato di riparazione. Il mercato invernale della Roma sarà fortemente condizionato dal rispetto dei parametri finanziari su cui vigila la UEFA, ed un assist in uscita può rappresentare l’occasione d’oro per il general manager giallorosso in vista di gennaio. L’affare si può chiudere con il ritorno di fiamma, già si ragiona sulla formula dell’operazione.

Calciomercato Roma, il Galatasaray torna alla carica per Vina: sponsor Muslera

Il Galatasaray sembra esser tornato sulle tracce di Matias Vina, terzino sinistro della Roma che parte indietro nelle gerarchie di Mourinho in corsia. Il laterale mancino ha giocato qualche scampolo di gara con l’Uruguay in Qatar, prima della deludente eliminazione alla fase a gironi della kermesse. A fare da sponsor in casa giallorossa sarebbe stato l’ex portiere della Lazio e connazionale del terzino, Fernando Muslera.

Secondo quanto riportato in Turchia dal sito Ajansspor.com, il club giallorosso di Istanbul è pronto a tornare alla carica per Matias Vina nelle prossime settimane. Il portale sottolinea come a sponsorizzare il nome del giallorosso sia stato il portiere Muslera, connazionale ed ex calciatore della Lazio. I turchi potrebbero chiudere sulla base di un prestito con opzione di riscatto. La cifra che i giallorossi possono proporre per il cartellino del laterale si aggirerebbe sui 6 milioni di euro.