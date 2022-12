Calciomercato Roma, conferma ufficiale: rinnovo con la clausola

Calciomercato Roma, arriva una conferma ufficiale che cambia lo scenario in vista di gennaio. Il rinnovo verrà attivato con la clausola

La Roma si è ritrovata nelle scorse ore a Trigoria, in settimana la partenza per l’Algarve della squadra giallorossa. José Mourinho raggiungerà nuovamente il sud del Portogallo, per tre amichevoli in una settimana prima del rientro nella Capitale. Il tecnico portoghese guarda con fiducia all’operato del connazionale Tiago Pinto, mentre dalla Premier League arriva una conferma ufficiale che cambia lo scenario in vista delle prossime settimane.

È ufficialmente ripartita la preparazione della Roma in vista della ripresa della stagione. La squadra giallorossa si è ritrovata nelle scorse ore a Trigoria, dove si è rivisto anche Rick Karsdorp. Il laterale olandese, dopo non essersi presentato a Trigoria in vista della tournée in Giappone, quest’oggi si è rivisto nel centro sportivo giallorosso. Il suo futuro resta in bilico ed è previsto un incontro decisivo a stretto giro di posta in casa giallorossa. A proposito di occasioni in corsia, il tecnico del Manchester United è uscito allo scoperto sul futuro di un obiettivo accostato a più riprese alla corte di José Mourinho.

Calciomercato Roma, ten Hag allo scoperto su Dalot: clausola attivata per il rinnovo

Erik ten Hag esce allo scoperto sulla questione rinnovi contrattuali in casa Manchester United. Il tecnico dei Red Devils, dopo la grana legata all’addio di Cristiano Ronaldo, gioca a carte scoperte con la stampa con il calciomercato invernale in vista. Il tecnico olandese ha fissato come priorità in casa United il rinnovo contrattuale di cinque calciatori in scadenza in vista del 2023. Tra questi spicca anche il nome di Diogo Dalot.

Terzino portoghese classe 1999, fu lo stesso José Mourinho a portarlo a Manchester quando sedeva sulla panchina dei Red Devils. In Serie A è passato una stagione in prestito al Milan, lasciando un ottimo ricordo delle sue prestazioni. Ora ten Hag gli ha consegnato le chiavi della corsia di destra ed è uscito allo scoperto sulla possibilità di allungargli il contratto di un anno. Il tecnico del Manchester United si è così espresso: “Stiamo parlando con loro per estendere i loro contratti ma abbiamo il controllo perché su tutti i giocatori abbiamo opzioni e le eserciteremo.”