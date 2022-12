Calciomercato Roma, Ancelotti ha già l’erede 🔄 : via libera definitivo 🤝

Calciomercato Roma, le mosse di Carlo Ancelotti si intrecciano con il mercato giallorosso. Il tecnico del Real Madrid ha già scelto l’erede

Le strade tra la Roma e Carlo Ancelotti si incrociano in vista della sessione di calciomercato invernale. La squadra giallorossa si è ritrovata a Trigoria nelle scorse, agli ordini di José Mourinho, sbarcato ieri sera nella Capitale. Si è rivisto Rick Karsdorp, dopo non aver risposto alla chiamata prima della tournée in Giappone, ora è previsto il faccia a faccia decisivo per il futuro del terzino olandese. Sullo sfondo una nuova trattativa con il Real Madrid che può decollare nelle prossime settimane, ecco la decisione di Carlo Ancelotti.

Le strade tra la Roma e Carlo Ancelotti sembrano destinate ad intrecciarsi in vista della finestra di calciomercato invernale. La squadra giallorossa, che la prossima settimana raggiungerà il Portogallo in ritiro, è collegata a diversi giocatori in forza al Real Madrid. La pista più recente porta alla suggestione Luka Modric, ma il centrocampista croato è solo l’ultimo dei nomi accostati all’asse Roma-Madrid in ottica calciomercato. Una pista decisamente calda porta a guardare in Spagna per il sostituto di Rick Karsdorp, l’olandese quest’oggi si è rivisto a Trigoria ma per il suo futuro l’addio sembra sempre più vicino in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Carlo Ancelotti ha scelto l’erede di Odriozola

In caso d’addio al laterale olandese una delle piste più concrete porta a guardare in casa Real Madrid. I radar giallorossi sembrano essere molto attivi sul profilo di Alvaro Odriozola, lo scorso anno in prestito in Serie A con la maglia della Fiorentina. Nei giorni scorsi il suo procuratore è anche stato a Trigoria, ora Carlo Ancelotti sembra aver scelto il suo erede per la corsia di destra nella rosa delle Merengues.

Sullo spagnolo è stata segnalata anche la Juventus, a sua volta collegata allo stesso Rick Karsdorp. La squadra bianconera infatti è a caccia di un vice-Cuadrado a gennaio, ed anche l’ex viola è stato accostato ai desideri di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato in Spagna dal sito Elnacional.cat, da par suo Ancelotti avrebbe già individuato il sostituto per Odriozola. Si tratterebbe del giovane Vinícius Tobias che bene sta facendo con il Real Castilla.