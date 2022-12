Roma, doppia sorpresa Karsdorp: le ultime da Trigoria – VIDEO

Calciomercato Roma, doppia sorpresa Karsdorp direttamente da Trigoria in vista delle prossime settimane. Ecco cosa è successo nel primo giorno di raduno

La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria agli ordini del tecnico José Mourinho. Il portoghese è sbarcato ieri sera nella Capitale e, a precisa domanda sul futuro di Rick Karsdorp ha glissato così: “Mi conoscete, non parlo.” Questa mattina nel centro sportivo giallorosso si è presentato anche il laterale olandese, che non aveva risposto alla convocazione prima della tournée in Giappone. Arriva una doppia sorpresa in casa giallorossa sul futuro immediato del terzino ex Feyenord, ecco le ultimissime da Trigoria.

Stavolta Rick Karsdorp ha risposto alla convocazione della Roma prima del ritiro in Portogallo. La squadra giallorossa il 15 dicembre raggiungerà nuovamente l’Algarve, previste tre amichevoli in sette giorni per la squadra allenata da José Mourinho. Il tecnico portoghese, sbarcato ieri sera nella Capitale, ha radunato la Roma questa mattina a Trigoria. Tra i presenti anche Rick Karsdorp, indiziato numero uno alla cessione dopo quanto accaduto nel post partita del pareggio contro il Sassuolo.

Karsdorp-Roma, incontro decisivo rinviato: il video da Trigoria

Nella giornata di oggi si aspettava un summit decisivo per l’addio del laterale olandese. Incontro rimandato, secondo quanto scrive il sito Gianclucadimarzio.com, ai prossimi giorni in casa giallorossa. Lo scenario sembra immutato, la Roma vuole la cessione del terzino a gennaio con la formula del trasferimento a titolo definitivo.

Intanto il laterale olandese quest’oggi ha riposto alla convocazione della Roma. In attesa dell’incontro risolutivo per il suo futuro, il calciatore ha lasciato il centro sportivo giallorosso poco tempo fa. Come testimoniato dal nostro inviato a Trigoria l’automobile dell’olandese ha lasciato i cancelli del centro sportivo, verosimilmente dopo la seduta di allenamento. In attesa di capire quale sarà il suo futuro pr0fessionale il calciatore sembra esser tornato a lavorare a Trigoria, i prossimi giorni saranno quelli decisivi per capire cosa riserverà il futuro al terzino, accostato alla Juventus ma non solo.

Ecco il video da Trigoria, gli istanti in cui il calciatore olandese lascia il centro sportivo giallorosso: