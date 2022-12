Calciomercato Roma, tentazione Portogallo: Mourinho come Ancelotti

Calciomercato Roma, tra i tanti nomi per la panchina del Portogallo è spuntato quello di José Mourinho. Lo Special One come Carlo Ancelotti

Il nome di José Mourinho è diventato di stretta attualità per la panchina del Portogallo. La nazionale lusitana ha salutato il Mondiale in Qatar dopo la sconfitta patita contro il Marocco. La nazionale marocchina ha riscritto la storia del Mondiale, riuscendo a conquistare la semifinale della kermesse intercontinentale proprio ai danni del Portogallo. C’è il verdetto in diretta sul futuro del tecnico lusitano, spunta il parallelo con Carlo Ancelotti.

Il Mondiale in Qatar è entrato nella sua fase più avvincente, questa sera la prima semifinale tra Argentina e Croazia. Ancora zero minuti in campo per Paulo Dybala, mai schierato dal ct Lionel Scaloni. L’attaccante argentino è l’ultimo dei quattro giallorossi rimasti in Qatar, dopo che anche Rui Patricio ha abbandonato la competizione con il suo Portogallo. La nazionale lusitana, eliminata a sorpresa dal Marocco, sembra pronta a separarsi dal ct Fernando Santos.

Calciomercato Roma, Mourinho ct del Portogallo: verdetto in diretta

Tra i tanti profili accostati alla panchina della nazionale del Portogallo c’è anche quello dell’allenatore della Roma. Lo Special One sarebbe finito nei radar della federazione lusitana per il post Santos, e spunta un parallelo con il futuro di Carlo Ancelotti. Anche il tecnico del Real Madrid è stato accostato ad un’esperienza alla guida di una nazionale, quella del Brasile. Ecco il verdetto del giornalista Mirko Calemme, intervenuto in diretta su TV PLAY a calciomercato.it.

Calemme non ha dubbi e punta ad una possibile svolta nella carriera dei due grandi allenatori, ma non nell’immediato. Ecco le parole del cronista in diretta: ” Sul futuro di Ancelotti e Mourinho, per il Brasile e il Portogallo attenzione al Mondiale del 2026.” Difficile un addio prematuro alle proprie squadre di club dunque: “Ora no, entrambi sono legati alle loro esperienze, ma attenzione al prossimo Mondiale in vista. Ad oggi ne Mourinho ne Ancelotti lascerebbero i propri club. Dipenderà dalle federazioni.“