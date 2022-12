Calciomercato Roma, colpo Mondiale dopo l’infortunio 🚨: Pinto spiazzato 😮

Calciomercato Roma, infortunio e stagione finita: il colpo è Mondiale. Scatta l’asta per prendere quell’elemento decisivo fino al momento

Quanto successo a Manuel Neuer è incredibile: dopo il Mondiale il portiere della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, in vacanza e sugli sci, si è fatto male. Operato e stagione finita. Un bel guaio per i bavaresi che si sono messi immediatamente alla ricerca di un estremo difensore per affrontare la seconda parte di stagione.

E nel mirino, secondo quanto raccontato da Sky Sport tedesco, ci sarebbe finito quell’elemento che con le sue parate ha portato la Croazia a giocarsi stasera, contro l’Argentina, la semifinale del Mondiale in Qatar: Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria, è sicuramente il miglior acquisto anche in prospettiva che si potrebbe fare. E su di lui, così come vi abbiamo raccontato in esclusiva su Asromalive.it, ci sarebbe anche la Roma.

Calciomercato Roma, anche il Bayern Monaco su Livakovic

Livakovic, classe 1995, con un contratto in scadenza nel 2024, è stato accostato ai giallorossi in diverse occasioni. Pinto in generale si sta muovendo anche per un ruolo delicato com’è quello del portiere, soprattutto perché Rui Patricio ha un contratto in scadenza sempre tra un anno e mezzo e soprattutto perché Svilar non convince del tutto. Tenendo presente che le piste Vicario e Carnesecchi sono difficili da portare avanti, il gm portoghese aveva pensato anche al portiere croato per la porta giallorossa.

Ci sono due fattori, ovviamente, da tenere in considerazione. Il primo è quello che vede il forte interesse del Bayern; il secondo, adesso, è relativo alla valutazione del giocatore che se prima si poteva strappare con 5-6 milioni di euro, adesso non sembra proprio possa muoversi a queste cifre. Un para rigori, in primis. Ma anche una personalità che dà sicurezza all’intero pacchetto arretrato. Pinto, insomma, è spiazzato.