Calciomercato Roma, assalto bianconero: 8 milioni a gennaio

Calciomercato Roma, prima offerta presentata per l’addio a gennaio. Ora la palla passa a Tiago Pinto, i prossimi giorni saranno quelli decisivi

La Roma tra meno di ventiquattro ore partirà per il Portogallo del sud. La squadra giallorossa raggiungerà nuovamente l’Algarve, sede del ritiro estivo pre-stagionale, per una settimana di lavoro. La squadra allenata da José Mourinho scenderà anche in campo, per tre incontri amichevoli. In attesa della ripresa ufficiale della stagione, in programma il 4 gennaio, il tecnico portoghese guarda con fiducia alle manovre del connazionale Tiago Pinto.

Il general manager portoghese ha ricevuto una prima offerta per l’addio a gennaio. Sono tanti i nodi da sciogliere per Tiago Pinto nelle prossime settimane. A cavallo della ripresa stagionale ci sarà anche la finestra di calciomercato di riparazione aperta. Il dirigente ex Benfica vede presentata sul proprio tavolo la prima offerta bianconera da 8 milioni di euro. Ora la strada per l’addio a gennaio può farsi in discesa, la palla passa a Tiago Pinto e la decisione può essere imminente.

Calciomercato Roma, prima offerta del Fulham: 8 milioni per Karsdorp

Il futuro di Rick Karsdorp può essere vicino al punto di svolta. Il terzino olandese è in rampa d’uscita in vista di gennaio, dopo la rottura con José Mourinho e la mancata chiamata alla prima convocazione a Trigoria a novembre. Ora il laterale è tornato ad allenarsi con la squadra giallorossa, mentre dalla Premier League arriva la prima offerta per il numero 2 della Roma.

Il Fulham avrebbe presentato una prima offerta da 8 milioni di euro per il terzino olandese. Secondo quanto riporta il sito Romatoday.it i Cottages avrebbe già bussato alla porta di Tiago Pinto. La richiesta della Roma si assesta sugli 8 milioni di euro ed ora la palla passa a Tiago Pinto. Le prossime ore possono essere quelle della svolta, la forbice non è così ampia e l’addio al terzino sembra sempre più vicino. Se il numero 2 giallorosso dovesse esser ceduto in Premier League partirebbe parallelamente la caccia finale al suo erede sulla corsia di destra.