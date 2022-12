Modric come Mourinho 💥 : Orsato sotto attacco 🗣

La Croazia di Luka Modric non è riuscita a conquistare la finale del Mondiale in Qatar. Dopo la sconfitta contro l’argentina il centrocampista attacca Orsato

L’arbitro italiano Daniele Orsato, della sezione di Schio, ha diretto la sfida di ieri tra Argentina e Croazia. La nazionale Albiceleste si è imposta per 3-0 sulla selezione croata. A fine gara il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha attaccato il fischietto tricolore, le sue parole ricordano quelle utilizzate da José Mourinho nei confronti dell’arbitro italiano. Ecco cosa ha detto il centrocampista croato, che non ha usato mezze misure dopo la direzione di gara di Orsato.

Al termine della semifinale tra Argentina e Croazia è esplosa la rabbia di Luka Modric. La nazionale di Lionel Messi si è imposta per 3-0 nella sfida di ieri sera in Qatar, il numero 10 dell’Argentina è risultato ancora una volta decisivo. Nell’attacco del centrocampista croato, al direttore di gara Daniele Orsato, finisce proprio il calcio di rigore conquistato dall’attaccante del PSG. Ecco le parole del calciatore del Real Madrid, che ricalca quanto espresso da José Mourinho nei confronti dell’arbitro italiano Daniele Orsato.

Rabbia Modric dopo Croazia-Argentina: “disastro” Orsato in Qatar

È un fiume in piena il centrocampista croato dopo la sconfitta in semifinale contro l’Argentina. Il calciatore del Real Madrid, recentemente accostato come suggestione a parametro zero proprio alla Roma, attacca Daniele Orsato e fa riecheggiare le parole di José Mourinho contro il direttore di gara della sezione di Schio.

Le parole di Modric nel dopo gara: “Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c’era, perché lui (Julian Alvarez) tira e colpisce il nostro portiere. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo.” Sul direttore di gara: “Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all’Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso”