Calciomercato Roma, Spalletti chiude con lo scambio: sorpasso finale

Calciomercato Roma, Luciano Spalletti effettua il sorpasso finale e chiude con lo scambio. Operazione lampo in casa Napoli ed intreccio risolto in Serie A

È iniziato il conto alla rovescia per la ripresa della stagione in serie A. Il 4 gennaio è la data in cui il campionato italiano aprirà nuovamente il sipario. La Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico contro il Bologna. Per preparare al meglio la ripresa della stagione, con il quarto posto distante tre punti, la squadra giallorossa sta per partire per l’Algarve, per una settimana di ritiro in terra portoghese. Mentre nel campionato italiano si risolve un intreccio in corsia che aveva tirato in ballo direttamente le manovre future di Tiago Pinto.

Fari puntati in casa giallorossa sulle prossime mosse di Tiago Pinto, mentre una pista in Serie A sfuma in vista di gennaio. Il general manager portoghese sta cercando di puntellare la rosa a disposizione del tecnico José Mourinho. Mentre lo Special One vuole testare la forma della squadra nel mini ritiro in Portogallo, con tre amichevoli in sette giorni, il dirigente ex Benfica continua a sondare occasioni in entrata ed in uscita in vista della finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, il Napoli chiude per Bereszynski: da Spalletti con lo scambio

Sembra tutto fatto per il passaggio di Bartosz Bereszynski alla corte del Napoli di Luciano Spalletti. L’esperto terzino polacco era stato accostato più volte anche alla Roma ma non solo. Reduce dal Mondiale in Qatar ora la sua carriera è pronta a tingersi d’azzurro, Spalletti pesca in casa Sampdoria il vice-Di Lorenzo per la corsia destra partenopea.

E, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’operazione si chiuderà sulla base di uno scambio. Nella squadra ligure è pronto a sbarcare il giovane Alessandro Zanoli. La trattativa è praticamente data per fatta ed ora mancherebbero solo gli annunci. Il nome del polacco può considerarsi definitivamente sfumato come alternativa sulla corsia di destra in casa Roma.