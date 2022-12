Mourinho CT del Portogallo: c’è la richiesta alla Roma

Calciomercato Roma, il Portogallo non molla la suggestione José Mourinho per la panchina della nazionale. Il tecnico giallorosso è la prima scelta della federazione

Il Mondiale in Qatar volge al termine, la finalissima della competizione sarà tra l’Argentina e la Francia. Nella nazionale sudamericana c’è stato anche il debutto in semifinale per Paulo Dybala. L’argentino ha giocato una manciata di minuti nella vittoria contro la Croazia, ed ora spera di trovare spazio anche in finale. La Francia dal canto suo ha battuto la sorpresa Marocco, che aveva fatto fuori ai quarti proprio il Portogallo di Fernando Santos.

La Roma quest’oggi raggiungerà l’Algarve. Ancora una volta la squadra giallorossa svolgerà la propria preparazione nel Portogallo del sud. Lo Special One ha deciso di portare con sé tutta la squadra, compresi gli infortunati, nel mini ritiro invernale. La ripresa della stagione si avvicina a piccoli passi e sarà fondamentale ripartire col piede giusto. Ma dal Portogallo arriva anche un nuovo segnale di assalto al profilo di José Mourinho per il posto da commissario tecnico della nazionale lusitana.

Calciomercato Roma, il Portogallo non molla Mou: tentazione doppio incarico

Tanti in Portogallo continuano a premere per il nome di José Mourinho come erede di Fernando Santos. Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, i vertici della federazione portoghese vogliono provare il tutto per tutto per convincere lo Special One. L’ipotesi all’orizzonte, con il contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2024, è quella del doppio incarico.

José Mourinho non ha alcuna voglia di abbandonare la panchina della Roma. E sarà la stessa società giallorossa ad autorizzare eventualmente la federazione portoghese per contattare il tecnico giallorosso. Il quotidiano sportivo sottolinea come l’allenatore della Roma, che già aveva declinato l’invito a diventare commissario tecnico, sia ora lusingato dalla richiesta. La strada percorribile potrebbe essere quella del doppio incarico, ma tutto starà alla decisione della società giallorossa. La settimana in Algarve potrà essere decisiva anche da questo punto di vista per il futuro di Mou.