Calciomercato Roma, Spalletti ko: doppio jolly Pinto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha intenzione di bruciare l’ampia concorrenza. C’è da superare anche l’ostacolo Spalletti: spunta il doppio jolly

La Roma ha raggiunto nel pomeriggio di ieri l’Algarve. Nel sud del Portogallo, sede anche della preparazione estiva, la squadra giallorossa scenderà in campo per tre amichevoli in sette giorni. La prima è in programma questa sera, contro gli spagnoli del Cadice. José Mourinho vuole testare lo stato di forma della propria squadra a poche settimane dalla ripartenza stagionale. In parallelo Tiago Pinto lavora su più tavoli in ottica calciomercato in casa giallorossa.

Il general manager giallorosso ha già messo a segno il primo colpo della finestra di calciomercato invernale. A partire da gennaio infatti Ola Solbakken sarà una nuova freccia a disposizione dell’arco offensivo della Roma. L’esterno d’attacco raggiunge José Mourinho a parametro zero dal Bodo-Glimt. Ma le trattative di Tiago Pinto coinvolgono tutti i settori di campo, ed a centrocampo in particolare il dirigente ex Benfica si è pubblicamente esposto per riportare in quel di Trigoria un ex gioiello della Primavera giallorossa. E per farlo il gm della Roma è pronto a sfruttare un doppio jolly nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, Pinto all’assalto di Frattesi: doppio jolly e Spalletti ko

Fari puntati ancora una volta sul nome di Davide Frattesi. Centrocampista del Sassuolo cresciuto in maglia giallorossa e sul quale Pinto più volte si è pubblicamente esposto. Lo stesso Frattesi non ha mai fatto mistero di sognare un ritorno nella Capitale, ritorno che sembrava vicinissimo la scorsa estate, salvo mancato accordo economico con la società emiliana.

Ora la concorrenza è nuovamente agguerrita, in Serie A il Napoli di Spalletti sembra disposto a tutto per strapparlo alla corte delle altre big. Oltre la Roma anche la Juventus è stata segnalata sulle sue tracce, oltre a tanti club di Premier League, tra cui il Brighton dell’ex Sassuolo De Zerbi. Ma Pinto, secondo quanto racconta Il Tempo, sarebbe pronto ad offrire una doppia pedina di scambio al Sassuolo per assicurarsi la firma del centrocampista. Sul piatto finirebbero i cartellini di Edoardo Bove e Cristian Volpat0, che in questa seconda parte di stagione rischierebbero di vedere poco il campo in maglia giallorossa.