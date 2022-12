Roma-Cadice, dove vederla: diretta Tv in chiaro e streaming

La Roma questa sera tornerà in campo, per la prima delle tre amichevoli programmate in Algarve. Di fronte alla squadra giallorossa gli spagnoli del Cadice

Il conto alla rovescia per la ripresa ufficiale della stagione è partito in casa Roma. La squadra allenata da José Mourinho è tornata ieri pomeriggio in Algarve. I giallorossi hanno raggiunto il sud del Portogallo, sede del ritiro estivo pre-stagionale, per una settimana di intenso lavoro. Sono tre le amichevoli in programma in sette giorni, la prima questa sera alle ore 20 contro il Cadice. Ecco come seguire in diretta il primo incontro amichevole dei giallorossi in Portogallo.

Questa sera è in programma Roma-Cadice, prima di tre amichevoli per la squadra giallorossa in Algarve. José Mourinho, al contrario di quanto fatto nella tournée in Giappone, questa volta ha voluto tutta la squadra in ritiro. Anche gli infortunati sono volati col resto della truppa giallorossa, compreso anche Rick Karsdorp, col futuro ancora tutto da decifrare. Dopo la squadra spagnola la Roma affronterà i portoghesi del Casa Pia ed il Waalwijk, formazione olandese. C’è attesa per capire lo stato di forma della squadra giallorossa, mentre non si esclude una rivoluzione tattica nelle scelte di formazione dello Special One.

Roma-Cadice, prima amichevole per Mou in Algarve: dove vederla in Tv e streaming

Il primo atto amichevole è in programma questa sera alle ore 20. La Roma si troverà davanti il Cadice, formazione che occupa il penultimo posto nella Liga spagnola. Dopo i due pareggi ottenuti in Giappone la squadra giallorossa deve dare delle risposte al proprio tecnico, che aspetta segnali incoraggianti nelle manovre offensive dei suoi, ma non solo.

Ma come seguire la prima amichevole della squadra giallorossa in Algarve? La sfida amichevole contro la squadra spagnola sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN. Per seguire il primo incontro amichevole della squadra di Josè Mourinho basterà essere abbonati al servizio pay per view digitale. Il fischio d’inizio della sfida è in programma alle ore 20.