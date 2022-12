Calciomercato Roma, game over ❌ Conte: svolta dopo il Mondiale ⚡

Calciomercato Roma, dopo la vetrina Mondiale può cambiare tutto per Antonio Conte. Svolta improvvisa e via libera per la concorrenza: anche Pinto alla finestra

Questo pomeriggio è calato il sipario sul Mondiale in Qatar, vinto dall’Argentina ai calci di rigore contro la Francia. Anche Paulo Dybala si è ritagliato il suo spazio di gloria, siglando con freddezza il calcio di rigore contro Lloris nella lotteria finale. L’Argentina è tornata sul tetto del mondo dopo 36 anni dall’ultima volta, ora parte il conto alla rovescia per la ripresa della stagione per le squadre di club.

E con la ripresa della stagione si prepara anche l’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale. Il Mondiale in Qatar, giocato per la prima volta nel bel mezzo della stagione, cambia anche gli equilibri e le sorti della prossima finestra di calciomercato. Sono tanti i calciatori che hanno approfittato della kermesse internazionale per mettersi in mostra in ottica di futuri trasferimenti, non solo nella squadra vincitrice. Tra le tante suggestioni di mercato ce n’è una che coinvolge il Tottenham di Antonio Conte con la Roma di Mourinho ma non solo.

Calciomercato Roma, sentenza dalla Premier: Conte molla Depay

Riflettori accesi sul futuro di Memphis Depay, attaccante olandese in scadenza di contratto a giugno con il Barcellona. Il suo nome è stato accostato anche alla lista dei desideri di José Mourinho, ansioso di cercare nuove soluzioni offensive in casa Roma. Ma sulle sue tracce è ampia la concorrenza in Premier League.

Una concorrente sarebbe pronta a mollare la presa per l’attaccante orange, secondo quanto riportato in Inghilterra. Secondo quanto scritto dal sito del Dailymail una doppia pista Mondiale si è decisamente raffreddata in casa Spurs. Alla squadra di Antonio Conte vennero accostati il centrocampista Amrabat, calciatore della Fiorentina tra le sorprese del Marocco e proprio Memphis Depay. Ora, secondo il report del media britannico, la doppia operazione viene considerata una pista non percorribile per la società londinese in vista di gennaio.