Calciomercato Roma, doccia gelata Conte: controsorpasso in Premier

Calciomercato Roma, arriva la sentenza dalla Premier League che taglia fuori dai giochi il Tottenham di Antonio Conte. Controsorpasso in vista in Inghilterra

Ieri è calato il sipario sui Mondiali in Qatar, che hanno visto trionfare l’Argentina sulla Francia ai calci di rigore. Ora si avvicina la ripresa ufficiale della stagione per le squadre di club, che coinciderà anche con l’apertura del calciomercato invernale. La Roma di José Mourinho si trova in questi giorni in Portogallo, questa sera la seconda amichevole della mini tournée in Algarve. Mentre dall’Infghilterra si affaccia un nuovo colpo di scena, che vede Antonio Conte a rischio sorpasso immediato.

Questa sera la Roma di José Mourinho tornerà in campo per la seconda amichevole del ritiro invernale in Algarve. Il tecnico portoghese vuole risposte dopo la sconfitta pesante accusata contro il Cadice, di fronte stavolta ci sarà il Casa Pia. Formazione lusitana che milita al quinto posto nella Liga portoghese. In attesa del secondo appuntamento amichevole in Algarve c’è un’importante novità dalla Premier League in ottica calciomercato. C’è il verdetto che taglia fuori Antonio Conte per la corsa all’attaccante, ancora in scadenza di contratto e possibile affare a parametro zero che ingolosisce molti.

Calciomercato Roma, sentenza sul futuro di Zaha: Conte ko

Riflettori puntati sul futuro di Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Sulle sue tracce venne accostata la Roma di Mou già dalla scorsa estate, nuova suggestione a parametro zero sul taccuino di Tiago Pinto. Ora il suo futuro sembra esser indirizzato alla permanenza in Premier League, con un salto di qualità rispetto alla vetrina dei Glaziers.

A parlare del futuro dell’attaccante ivoriano è stato l’ex calciatore Noel Whelan, intervistato dal sito Football Insider, con una sentenza che non ammette appello in vista del futuro della punta del Crystal Palace. L’ex attaccante non ha dubbi sul futuro dell’ivoriano: “Probabilmente potrei vederlo più come un giocatore adatto all’Arsenal a causa di quel tipo di calcio offensivo. Lo stile di Conte è più difensivo, più contropiede. C’è un po’ più di flusso nel gioco dell’Arsenal, che probabilmente andrebbe bene a Zaha più che al Tottenham.“