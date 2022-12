Calciomercato Roma, bomba Ancelotti: doppio assalto a Mourinho

Calciomercato Roma, Carlo Ancelotti può essere decisivo anche per il futuro in giallorosso di José Mourinho. Possibile il doppio assalto allo Special One

Carlo Ancelotti può scatenare un effetto domino a sorpresa sul futuro di José Mourinho. Il tecnico della Roma in questi giorni si trova in Portogallo, dove il suo nome continua ad essere d’attualità per il ruolo di commissario tecnico della nazionale lusitana. Ma non è l’unica pista sulle tracce del tecnico della squadra giallorossa, proprio le scelte di Carlo Ancelotti potrebbero scatenare l’ennesimo assalto a José Mourinho.

La Roma si trova in Portogallo, ieri sera la seconda amichevole del mini ritiro invernale per la squadra giallorossa. In Algarve si sta facendo di tutto per distogliere l’attenzione mediatica su José Mourinho, che in patria viene invocato da più fonti come erede perfetto per la panchina della nazionale portoghese. Ma non è l’unica pista che potrebbe affacciarsi sul futuro dello Special One, che ieri ha trovato la vittoria di misura in amichevole contro il Casa Pia. Ecco cosa potrebbe succedere in Spagna, decisiva la volontà del tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Calciomercato Roma, Ancelotti in bilico: Perez pronto a richiamare Mourinho

Il tecnico delle Merengues è finito al centro di tante voci di mercato per il suo futuro. L’ipotesi più suggestiva lo vedrebbe pronto ad abbracciare il progetto della guida del Brasile, dopo l’addio a Tite in seguito al Mondiale in Qatar. E se la pista dovesse trovare conferme il presidente del Real Madrid sembra avere le idee chiare per il successore.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica il patron del Real, Florentino Perez, avrebbe già pronto l’assalto a José Mourinho. Il tecnico della Roma, con un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2024, sarebbe il primo nome sulla lista del club spagnolo in caso d’addio a Carlo Ancelotti. Un nuovo assalto paventato sul futuro dello Special One, che intanto continua a lavorare senza sosta e distrazioni dal ritiro portoghese della squadra giallorossa.