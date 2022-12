Calciomercato Roma, doppietta Mondiale: Pinto gongola

Calciomercato Roma, doppietta Mondiale nel mirino e nuovo spazio di manovra per Tiago Pinto in vista di gennaio. Decisiva la scelta in Premier League

Archiviato il ritiro in Algarve la Roma tornerà a lavorare dopo il Natale. La squadra giallorossa ha fissato anche l’ultima amichevole prima delle ripresa stagionale, venerdì mattina a Trigoria contro la Viterbese. José Mourinho, sempre più lontano dalla panchina del Portogallo, spera in una ripartenza a velocità massima per la squadra giallorossa. Il tecnico portoghese guarda parallelamente con fiducia alle prossime manovre di Tiago Pinto.

Il conto alla rovescia per la ripresa della stagione è agli sgoccioli, il 4 gennaio la Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico per la sedicesima giornata di Serie A. La prima sfida del 2023 vedrà i giallorossi affrontare il Bologna di Thiago Motta, prima della trasferta proibitiva in casa del Milan. Un mese molto intenso per José Mourinho, dentro e fuori dal campo. Mentre la pista che vedrebbe lo Special One diventare ct del Portogallo sembra raffreddarsi, si accendono i riflettori sulle mosse di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, il Manchester United molla Memphis Depay

Il general manager della Roma ha già messo a segno il primo colpo a parametro zero in vista della finestra di calciomercato invernale. L’arrivo di Ola Solbakken, in scadenza dal Bodo-Glimt, assicura un nuovo rinforzo a disposizione di José Mourinho. Ma le suggestioni in attacco portano anche a guardare in casa Barcellona, nelle scorse settimane è stato accostato a più riprese ad un passaggio in giallorosso la punta olandese Memphis Depay.

Non manca la concorrenza sulle tracce del classe ’94, che ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno. L’olandese ha molto mercato, anche in Premier League. Proprio dal campionato inglese però arriva una buona notizia per Tiago Pinto, una concorrente agguerrita sembra aver mollato decisamente la presa. Secondo quanto riportato dal sito Express.co.uk il Manchester United, alla caccia di un rinforzo dopo l’addio a Cristiano Ronaldo, non avrebbe l’olandese nel mirino. I due colpi accostati ai Red Devils portano sulle tracce di Alvaro Morata e Gakpo, entrambi in luce al Mondiale in Qatar.