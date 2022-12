Calciomercato Roma, Spalletti non molla: effetto domino e sorpasso

Calciomercato Roma, Luciano Spalletti torna in corsa in vista della finestra di gennaio. Il Napoli è pronto al sorpasso con l’effetto domino lampo

Mancano undici giorni alla ripresa ufficiale del campionato italiano. La Serie A ripartirà dalla sedicesima giornata il 4 gennaio, la Roma ospiterà il Bologna di Thiago Motta. Dopo le prime quindici giornate a comandare la classifica della Serie A è il Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico ex giallorosso non molla in vista di gennaio e prova il sorpasso finale con l’effetto domino immediato. Ecco cosa può accadere nelle prossime settimane, l’intreccio può risolversi in favore dei partenopei.

Finora la stagione del Napoli è da incorniciare, capolista in Serie A e qualificata da prima nel girone agli ottavi di finale della Champions League. Una partenza col botto per Luciano Spalletti, tecnico ex Roma che sta coltivando il sogno di vincere con la squadra partenopea. Napoli che è anche al centro di diversi intrecci di calciomercato con la squadra giallorossa, uno in particolare sembra pronto a risolversi in favore dell’ex tecnico giallorosso. La capolista cerca il colpo low-cost in vista di gennaio, Spalletti tenta il sorpasso finale con l’effetto domino immediato.

Calciomercato Roma, il Napoli non molla Lukic: effetto domino lampo

Torna di moda il nome di Sasa Lukic per il centrocampo del Napoli, secondo quanto riferito dal sito Torinogranata.it il serbo può passare a gennaio alla corte di Luciano Spalletti. Il centrocampista, che non sembra intenzionato a rinnovare col Torino, potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane dal club granata guidato da Urbano Cairo.

Centrocampista classe ’96, in forza al Torino dal 2018 ed in passato accostato alla Roma di Mourinho. Ora le manovre di Tiago Pinto a centrocampo sembrano puntare tutto sul nome di Davide Frattesi, ed il serbo potrebbe invece finire al Napoli nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce il sito che segue la squadra granata il passaggio di Lukic all’ombra del Vesuvio può concretizzarsi in caso d’addio al centrocampista Diego Demme. Ben più costosa sarebbe la soluzione Ounahi dell’Angers, protagonista assoluto con il Marocco in Qatar.