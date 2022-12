Calciomercato Roma, Arsenal pigliatutto ⚠ : ennesimo sorpasso 🏁

Calciomercato Roma, tra pochi giorni ci sarà l’apertura della finestra di affari invernali. L’Arsenal è pronto al maxi assalto, ennesimo sorpasso in Premier

La ripresa stagionale in casa Roma è sempre più vicina. Il 4 gennaio la squadra giallorossa tornerà a giocare allo stadio Olimpico, ancora una volta tutto esaurito contro il Bologna. In Inghilterra la stagione è già ripartita, col tradizionale turno chiamato Boxing day. L’Arsenal di Mikel Arteta guida la classifica inglese ed anche in ottica calciomercato i Gunners vogliono fare le cose in grande nelle prossime settimane.

Nuovo sorpasso in Premier League a pochi giorni dall’apertura del calciomercato invernale. La Roma tornerà in campo il 4 gennaio, due giorni dopo l’apertura ufficiale della finestra di riparazione. Il general manager giallorosso, Tiago Pinto, ha già messo a segno il primo colpo a parametro zero, con l’ingaggio di Ola Solbakken in scadenza con il Bodo-Glimt. Con la stessa formula sembra deciso il futuro di un calciatore accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto, ennesimo sorpasso in Premier League ed Arsenal pronto a bruciare l’ampia concorrenza.

Calciomercato Roma, Arsenal insaziabile: Ndicka nel mirino di Arteta

Nel mese di gennaio il club londinese potrebbe muoversi con decisione, per cercare di difendere la vetta della Premier League. Il nome più caldo in casa Arsenal è quello di Mudryk, stella dello Skaktar Donetsk. Mentre in difesa si riaccende una pista che punta in casa Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riporta il sito Standard.co.uk oltre alla stella del calcio ucraino i Gunners sono pronti a chiudere una doppia operazione a parametro zero. A centrocampo il nome più caldo è quello di Tielemans, in scadenza con il Leicester. In difesa il primo indiziato a raggiungere la squadra di Arteta sembra essere il tedesco Evan N’Dicka. Classe ’99 in scadenza con l’Eintracht Francoforte e accostato a moltissime squadre. Anche la Roma è stata segnalata sulle sue tracce, ma il sorpasso finale potrebbe portarlo alla corte di Arteta a parametro zero. Il mese di gennaio sarà decisivo per il futuro del centrocampista mancino.