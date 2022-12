Calciomercato Roma, Mourinho frenato: i Friedkin dicono no

L’allenatore della Roma è stato bloccato dalla società per quanto riguarda uno degli obiettivi di calciomercato in vista di gennaio

Ormai il 2022 è agli sgoccioli con il mese di dicembre che si appresta a finire nel fine settimana. Da lunedì saremo nel nuovo anno che porta con sé il ritorno in campo della Roma, che giocherà il 4 gennaio contro il Bologna. Teatro della sfida è lo Stadio Olimpico, che comincia un nuovo ciclo di sold out che continuano da aprile scorso, quando il governo ha aperto la capienza degli impianti al 100%. Da quel giorno, il popolo romanista ha dimostrato ancora tutto l’amore di cui è capace.

Gennaio però non è solo il mese del ritorno della Serie A, ma anche del calciomercato invernale, che permetterà alla Roma di rinforzare la rosa in vista del tour de force fino a giugno. L’obiettivo finale è quello di raggiungere il quarto posto che significa accesso in Champions League. Adesso dista solo tre punti, ma comunque la stagione romanista fino ad ora non è stata entusiasmante.

I reparti da migliorare sono diversi, ma in primis c’è da risolvere la questione Rick Karsdorp. Sull’olandese ci sono diverse squadre, con una che ha già avviato le trattative per il trasferimento. Oltre alla fascia destra, Mourinho vorrebbe vedere qualche nuovo innesto anche a centrocampo, dove l’assenza di Wijnaldum si fa sentire. Per questo lo Special One ha dato mandato a Pinto di cercare sul mercato un rinforzo, individuato in Frattesi.

Calciomercato Roma, i Friedkin si oppongono: Frattesi non arriva a gennaio

Il centrocampista del Sassuolo è finito da parecchio tempo nel mirino della Roma, che sta trattando da mesi con i neroverdi. Lo scoglio con gli emiliani, però, riguarda la valutazione del giocatore che è ancora molto ampia. Per colmarla, Carnevali ha chiesto l’inserimento nella trattativa dei cartellini di Edoardo Bove e Cristian Volpato.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, è molto difficile vedere Frattesi nella Capitale a gennaio. All’affare si sono opposti i Friedkin che non hanno intenzione di spendere in rispetto dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Il trasferimento, quindi potrebbe slittare a luglio, con alcune cessioni che potrebbero favorire il ritorno in giallorosso.