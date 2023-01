UEFA, quiz social con Roma protagonista: solo i veri tifosi hanno indovinato

La Roma, in attesa di tornare in campo in campionato, è stata coinvolta in un quiz social promosso dall’account twitter dell’Europa League.

Sono due le date segnate in rosso nel calendario della Roma. La prima è il 4 gennaio, giorno in cui i giallorossi ospiteranno il Bologna nell’ambito della sedicesima giornata del campionato. Il 16 febbraio, invece, si terrà l’andata dei play-off di Europa League che vedrà la formazione di José Mourinho affrontare il Salisburgo. Un match che, già da ora, si preannuncia alquanto ostico. Oggi, intanto, l’account twitter della manifestazione ha voluto coinvolgere il club in un apposito quiz social.

Agli utenti di Twitter, in particolare, è stato chiesto di nominare il calciatore che, nel corso della sua carriera, ha vestito i colori della Roma, del Manchester United e dello Sporting Lisbona. Numerose le risposte fornite ma quella corretta risponde al nome di Gabriel Heinze. L’ormai ex difensore, ritiratosi nel 2014, nel 1998 si è trasferito nella società lusitana per poi passare ai Red Devils nel 2014. Per lui, in totale, tre anni vissuti in Inghilterra.

In seguito, l’argentino ha continuato a giocare al Real Madrid e al Marsiglia, da cui la Roma lo ha preso nel 2011. Nella capitale Heinze è rimasto appena 12 mesi, collezionando in totale 32 presenze. Ad agosto 2012 l’addio all’Italia, con il ritorno in Patria tra le fila del Newell’s Old Boys. Un nome, il suo, che in tanti non hanno dimenticato anche alla luce del ricco palmares conquistato comprendente, tra le altre cose, una Premier League e una Ligue 1.

Roma, il club coinvolto in un quiz social

Il test con protagonista Heinze ha riscosso un buon successo online e consentito di omaggiare un difensore rimasto nel cuore della tifoseria nonostante la permanenza nel Belpaese non sia durata molto. Per la Roma, una simpatica distrazione in attesa di scendere di nuovo in campo.

L’Europa League, in particolare, rappresenta uno dei principali obiettivi della stagione. La conquista della Conference League ha riacceso la passione dei tifosi dopo anni di delusioni e posto le fondamenta del progetto di sviluppo ideato dai Friedkin. Il cammino nella fase a gironi del torneo non è stato proprio quello sperato (secondo posto alle spalle del Betis Siviglia) ed ora la formazione di José Mourinho dovrà cercare di battere gli austriaci per andare avanti. Come detto prima, la strada che conduce verso gli ottavi è impervia e centrare l’obiettivo non si preannuncia facile. Il motivo è da ricercare nel fatto che nel Salisburgo militano diversi giovani di grande talento, già finiti nel mirino di vari club europei. È il caso, ad esempio, di Noah Okafor seguito con interesse dal Milan e dal Leeds. Occhio, inoltre, a Maurits Kjaergaard divenuto, a soli 19 anni, un punto di riferimento della propria squadra.