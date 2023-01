Calciomercato Roma, affare da 15 milioni: via libera Pinto

La Roma, nelle prossime settimane, cercherà di potenziare la rosa. Nel mirino, oltre a Frattesi, è finito un altro calciatore della Serie A.

La prima parte della stagione per la Roma è stata in chiaroscuro. La qualificazione al turno successivo dell’Europa League è stata sì centrata, ma il secondo posto nel girone obbligherà i giallorossi a disputare i play-off contro il Salisburgo. In campionato invece sono arrivate 4 sconfitte che, unite a 3 pareggi, hanno frustrato le ambizioni di gloria del club. Da qui la volontà della società di provare a rinforzare la rosa nelle prossime settimane.

Il sogno, come noto, è quello di riportare nella capitale Davide Frattesi. La linea mediana composta da Nemanja Matic e Bryan Cristante in questi mesi, infatti, è andata spesso in difficoltà facendo mancare quel filtro di cui necessita il reparto difensivo. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio tornerà a disposizione Georginio Wijnaldum (fermo da metà agosto) tuttavia si cercherà di prendere un ulteriore elemento. Quello del classe 1999, in tal senso, è ritenuto il profilo ideale da prendere per rilanciare il reparto.

Il taccuino del direttore generale Tiago Pinto, inoltre, contiene il nome di Sasa Lukic, il cui futuro resta tutto da scrivere. Il contratto che lo lega al Torino scade nel 2024 ma nelle ultime settimane il serbo ha lanciato diversi segnali d’insofferenza, facendo sapere ai granata di voler andare via il prima possibile. Una vera e propria occasione di mercato a costi ridotti, rispetto alla quale la Roma ha iniziato a riflettere.

Calciomercato Roma, Lukic resta nel mirino di Pinto

L’allenatore del Torino Ivan Juric, ieri in conferenza, ha escluso una sua partenza (“è imprescindibile). In realtà, un accordo tra le parti riguardante il prolungamento appare ancora quanto mai distante. Il prezzo è stato quindi fissato, intorno ai 15 milioni, con il direttore sportivo Davide Vagnati che nel frattempo ha provveduto ad individuare il sostituto di Lukic.

Si tratta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, di Exequiel Palacios, autore fin qui di un gol e un assist in 13 apparizioni con la maglia del Bayer Leverkusen. Un elemento polivalente, capace di giocare sia nella posizione di regista che in quella di trequartista. Se ne riparlerà più avanti. Adesso la priorità consisterà nel cercare di convincere Lukic a restare ancora in granata. La Roma, dal canto suo, studia il colpo in attesa di farsi avanti in maniera ufficiale.