Calciomercato Roma, doppietta in serie A: via libera Pinto

Calciomercato Roma, archiviata la sedicesima giornata di Serie A è il momento di concentrarsi sulle manovre di Tiago Pinto. Doppietta in Serie A per l’assist decisivo

La Roma ha iniziato il 2023 con una vittoria di misura. Grazie alla rete su calcio di rigore realizzata da Lorenzo Pellegrini, la squadra giallorossa ha ritrovato la vittoria in campionato, contro il Bologna di Thiago Motta. Domenica sera la squadra allenata da José Mourinho sarà di scena allo stadio San Siro, per il big match in casa del Milan. Parallelamente si accendono i riflettori sulle prossime mosse di Tiago Pinto.

Una Roma cinica ritrova i tre punti allo stadio Olimpico contro il Bologna di Thiago Motta. Alla squadra giallorossa è bastato il calcio di rigore di capitan Pellegrini, abilissimo a freddare l’ex Skorupski dagli undici metri. La Roma raggiunge la Lazio in classifica, battuta in rimonta in casa del Lecce e guarda con speranza al prossimo, imminente, big match. La squadra giallorossa domenica sera raggiungerà San Siro, per sfidare il Milan di Strefano Pioli. Parallelamente i riflettori si accendono sulle prossime manovre di Tiago Pinto, pronto a sfruttare l’effetto domino scatenato dalla doppietta in Serie A.

Calciomercato Roma, non tramonta la pista Lukic: doppio erede per il Torino

In casa giallorossa, dopo l’arrivo a parametro zero dell’esterno offensivo Ola Solbakken, si attendono novità anche per quel che riguarda il settore nevralgico di gioco per la Roma. A centrocampo il ritorno di Davide Frattesi è sempre più lontano, per stessa ammissione di Tiago Pinto, ma c’è un’altra pista pronta ad accendersi in Serie A, quella che porta a guardare a Sasa Lukic del Torino.

Il centrocampista serbo, in scadenza nel 2024, starebbe spingendo per la cessione a gennaio e la Roma torna d’attualità per il suo futuro. Il Torino non vuole perderlo a parametro zero e Tiago Pinto può tentare l’assalto finale nelle prossime settimane. Un ulteriore indizio viene fornito dal quotidiano La Stampa, che sottolinea come la squadra granata abbia individuato due profili in Serie A per rafforzare il centrocampo: Ilic del Verona e Duncan del Sassuolo.